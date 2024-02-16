أمشير أبو الزعابير الكتير ياخد الهدمة ويطير اعرف انهاردة "كام أمشير"، اليوم، الجمعة الموافق 16-2-2024، هو يوم ينتظره العديد من المواطنين لمعرفة آخر الأخبار والأحداث عبر محرك البحث جوجل. وبما أننا في بداية شهر أمشير، الذي يعتبر شهرًا للتقلبات الجوية، فإن ذلك قد يؤثر على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو أمراض الجيوب الأنفية والصدرية، لذا يُنصح لهم بتجنب التعرض لتلك التقلبات.

النهارده كام أمشير

في التاريخ القبطي يصادف اليوم الخميس يوم 7 أمشير سنة 1740 ق.م، وبدأ شهر أمشير يوم الخميس الماضي الموافق 8 فبراير، ويستمر لمدة 30 يومًا، وينتهي يوم السبت الموافق 9 مارس 2024، والآن إليكم النتائج لهذا اليوم الخميس 15 فبراير 2024:

حسب التقويم الغريغوري فإنه يوافق يوم 15 فبراير 2024م.

وفي التقويم الهجري يوافق يوم 5 شعبان 1445 هـ.

و 7 أمشير 1740 قبل الميلاد ويحدث ذلك في التقويم القبطي.

زعابيب أمشير

أمشير يبدأ يوم 8 فبراير وينتهي يوم 9 مارس في التقويم الميلادي، وهو الشهر السادس في السنة القبطية وكان هذا الشهر يقع في نهاية شهر فيضان النيل.

تم تحديد أسماء الآلهة للأشهر عند قدماء المصريين. وهذا الاسم لشهر أمشير مستوحى من الإله “مشير”، وبحسب المعتقدات القديمة فإن هذا الإله يتحكم في الرياح والأمطار، حيث أن شهر أمشير المعروف أيضًا بشهر شيطان الأعاصير أو زعابيب أمشير، سيكون مليئًا بالرياح العديدة بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة هذا الشهر.

خمس طرق لوقف انتشار الأمراض خلال شهر أمشير

الآن سوف تقدم لكم 5 طرق من خلالها يمكنك الحرص من التعرض للأمراض التي تصيب الإنسان خلال شهر امشير لذلك تابع هذه الطرق لحماية نفسك: