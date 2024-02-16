دعاء النبي في ليلة النصف من شعبان 2024/1445
دعاء النبي في ليلة النصف من شعبان 2024/1445، مع بداية شهر شعبان لعام 1445 هـ في العام 2024، ينشغل المسلمون بتحديد موعد ليلة النصف من شعبان في نفس العام. يعتبر هذا الاهتمام مبررًا نظرًا لأهمية تلك الليلة في العبادة والتقوى، حيث يُؤمن الناس بأن الله عز وجل يغفر الذنوب في هذه الليلة وينظر إلى أمور الخلق.
تُعتبر ليلة النصف من شعبان فرصة للتأمل والتوبة، حيث يسعى الكثيرون لأداء العبادات والأعمال الخيرية مثل الصلاة وقراءة القرآن وإطعام الفقراء والمحتاجين، يتطلع المؤمنون إلى تحقيق الرغبات والدعاء في هذه الليلة المباركة، مع الثقة العميقة بأن الله يستجيب للدعاء في هذا الوقت المبارك.
دعاء النبي في ليلة النصف من شعبان
توجد بعض الأدعية التي يتم ترديدها في ليلة النصف من شعبان وتعتبر هذه الأدعية وسيلة للتعبير عن تطلعاتنا وأمانينا حيث يُسمح لنا في هذه الليلة الخاصة بالتواصل العميق مع الله وطرح الدعاء تتنوع هذه الأدعية في المضمون والطلب، فقد يتمنى المسلم فيها الرحمة والمغفرة ويطلب النجاح والتوفيق في الحياة الدنيا والآخرة يمكن أن يكون الدعاء للصحة والعافية وأحيانا يطلب فيها الرزق والسعادة للعائلة والأحباء من هذه الأدعية:
- ربي إنها لها ليلة مباركة، فاكتب لنا الخير فيها وارفع أعمالنا وبارك لنا وضاعف لنا حسناتنا يارب.
- اللهم استجب ما ندعوك به في ليلة النصف من شعبان، ونسألك توفيقًا وتيسيرًا من حيث لا نحتسب.
- ربي إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وجميع الملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة في ذكرك وقلوبنا بخشيتك في صلاتك وكل ما أمليته علينا.
- اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر ونسألك أن تكتب لنا من الأقدار أجملها يارب.
- اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يحول بيننا وبين رزقنا ونسألك في ليلة النصف من شعبان أن تكتب لنا رزقًا حلالًا.
- اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، وعافنا واعف عنا فيمن قضيت، إنك لا تقضي بالحق ولا يقضى عليك ولا تذل من واليت.
- اللهم يا ودود ويا ذا العرش المجيد نسألك أن تتم علينا نعمنا ونشكرك عليها، اللهم ياحي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدًا.