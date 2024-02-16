تعرف على موعد عرض مسلسل العتاولة في رمضان 2024 والقناة الناقلة، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2024، يترقب عشاق الدراما العربية بفارغ الصبر إطلاق المسلسلات الجديدة التي تثري الشهر الفضيل بأجواء من التشويق والإثارة.

ومن بين المسلسلات المنتظرة في هذا الموسم، يتصدر مسلسل "العتاولة" قائمة الأعمال الدرامية التي تتميز بقوة الإنتاج وتميز الممثلين وجاذبية القصة سيتم عرض هذا المسلسل خلال شهر رمضان 2024 على القناة المحددة، ومن المتوقع أن يحظى بإقبال كبير من الجمهور لما يتمتع به من عناصر درامية مثيرة وجذابة.

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل العتاولة حول صراع عائلتين كبيرتين على النفوذ والمال في صعيد مصر. يترأس العائلة الأولى “العتاولة” الشيخ “مروان” (أحمد السقا) الذي يُعرف بذكائه وحنكته وقدرته على إدارة الأعمال بينما يترأس العائلة الثانية “الزيني” الشيخ “عصام” (طارق لطفي) الذي يُعرف بطموحه الجامح ورغبته في السيطرة على كل شيء.

طاقم العمل في مسلسل العتاولة

يضمّ مسلسل “العتاولة” نخبة من ألمع نجوم الدراما العربية، منهم:

أحمد السقا في دور الشيخ “مروان”.

طارق لطفي في دور الشيخ “عصام”.

باسم سمرة في دور “حمادة” ابن الشيخ “مروان”.

مي كساب في دور “سلمى” زوجة الشيخ “عصام”.

حنان يوسف في دور “عائشة” أخت الشيخ “مروان”.

زينة في دور “هدى” زوجة “حمادة”.

نهى عابدين في دور “نجاة” ابنة الشيخ “عصام”.

صلاح عبدالله في دور “الشيخ جابر” صديق الشيخ “مروان”.

ميمي جمال في دور “أم مروان”.

هدى الإتربي في دور “أم عصام”.

سامي مغاوري في دور “أبو سليمان” كبير عائلة “العتاولة”.

مميزات مسلسل العتاولة

يتميز مسلسل “العتاولة” بالعديد من العوامل التي تُجعله من أقوى الأعمال الدرامية المنتظرة في رمضان 2024، منها قصة المسلسل مُثيرة ومشوقة، وتتناول موضوعات مهمة مثل صراع القوة والمجد والانتقام كما يضمّ المسلسل نخبة من ألمع نجوم الدراما العربية، ممّا يُضفي على العمل المزيد من التميز ويُخرج المسلسل المخرج الموهوب “أحمد خالد موسى” الذي يُعرف بأعماله المُتقنة الناجحة ولقد تمّ إنتاج المسلسل بميزانية ضخمة، ممّا انعكس على جودة الإنتاج والديكورات والتصوير.

ويُتوقع أن يحقق مسلسل “العتاولة” نجاحًا كبيرًا في رمضان 2024، وذلك بفضل عناصره القوية وقصته المُثيرة وطاقم العمل المتميز.

وفي الختام يُعدّ مسلسل العتاولة من أهم المسلسلات المنتظرة في رمضان 2024، ويُقدم للجمهور قصة مُثيرة ومشوقة تُجسّد صراع القوة والمجد في صعيد مصر.