رئيس بايرن: كلفت توخيل بمهمة واضحة.. وسنتجاوز لاتسيو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ، إنه عقد جلسة مع لاعبي الفريق بعد الهزائم المريرة التي تلقاها أمام ليفركوزن في الدوري، ولاتسيو بدوري الأبطال. 

رئيس بايرن: كلفت توخيل بمهمة واضحة.. وسنتجاوز لاتسيو

وأوضح هاينر، في تصريحات لصحيفة "ميونشنر ميركور تي زد": "تحدثت مع اللاعبين عقب المباراة، ومن الواضح أن هدفنا هو العودة للطريق الصحيح من أجل النجاح بأسرع شكل ممكن، لن نستسلم".ولم يتحدث هاينر عن مستقبل المدرب توماس توخيل، لكنه قال إنه كلف المدرب بمهمة واضحة. 

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وقال هاينر: "بالطبع نعاني من تذبذب النتائج في الوقت الحالي، نحتاج الآن إلى شرارة من أجل تبديل الأحوال على أرض الملعب، نعمل جميعا معا على ذلك وأنا مقتنع بأنه يمكننا فعلها".ورفض هاينر مناقشة إمكانية إنهاء الموسم الحالي دون الحصول على بطولة الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2011/2012، كما أن بايرن خرج أيضا من كأس ألمانيا.وشدد: "ليس لدينا تخوفات كبيرة من ذلك، ما زال لدينا كل الفرص في دوري أبطال أوروبا، حتى بعد الخسارة أمام لاتسيو 0-1، كل شيء ممكن".وأتم: "سنحدث تحولا جذريا في مباراة العودة بعد 3 أسابيع، وسنتأهل لدور الثمانية من البطولة القارية". 

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