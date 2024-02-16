ارتفاع نسبة البطالة في تونس إلى 16.4 %

ارتفعت نسبة البطالة في تونس لتبلغ 16.4% في الربع الأخير من عام 2023 مقابل 15.8% في الربع الثالث من نفس العام.

وكانت نسبة البطالة في حدود 15.2% في الربع الأخير من عام 2022، ما يفسر تراجع الاقتصاد التونسي الذي حقق نموا طفيفا قدر بـ 0.4 % فقط في كامل عام 2023، وفق المعهد الوطني للإحصاء.

وبينت مؤشرات المعهد ارتفاعا لافتا في نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما في الربع الأخير من عام 2023 لتبلغ 40.9 % مقابل 39.1 % في الربع الثالث من نفس العام و38.8% في الربع الأخير من عام.2022

وتراجعت نسبة بطالة حاملي الشهادات العليا من 23.2 % في الربع الأخير من 2023 مقابل 24.6% في الربع الثالث من نفس العام.