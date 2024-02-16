أرباح صناعة بناء السفن في الصين ترتفع 131.7 % العام الماضي

سجلت شركات بناء السفن الصينية زيادات كبيرة في الأرباح المجمعة والإيرادات العام الماضي، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 131.7 في المئة على أساس سنوي إلى 25.9 مليار يوان (3.64 مليار دولار).



وأشارت وكالة "شينخوا" الصينية أن إيرادات الأعمال الرئيسية لهذه الشركات بلغت 623.7 مليار يوان، بزيادة 20 في المئة، حسب بيانات من الجمعية الصينية لصناعة بناء السفن الوطنية.



وجاءت العديد من الشركات الصينية على قوائم العشرة الأوائل عالميًا من حيث الإنتاج والطلبات الجديدة والطلبات قيد التنفيذ، كما احتلت الشركة الوطنية الصينية لبناء السفن المرتبة الأولى عالميًا في جميع المؤشرات الرئيسية لبناء السفن.