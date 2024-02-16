ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا خلال يناير الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني اليوم الخميس ارتفاع معدل التضخم كما كان متوقعا خلال يناير الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4ر3% مقارنة بـ 1ر3% خلال ديسمبر الماضي.

وجاءت هذه النسبة متوافقة مع التوقعات السابقة التي صدرت في يناير الماضي.

وقد ارتفعت تكاليف الإسكان بنسبة 5ر1% على أساس سنوي في يناير الماضي، مقارنة بانخفاض بنسبة 9ر5% خلال ديسمبر الماضي.

ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء بنسبة 6.9%.

كما ارتفعت أسعار المنتجات الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.7% مقارنة بالعام الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 1.0% خلال الشهر الماضي.