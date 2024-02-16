ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا خلال يناير الماضي

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني اليوم الخميس ارتفاع معدل التضخم كما كان متوقعا خلال يناير الماضي.

 

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 4ر3% مقارنة بـ 1ر3% خلال ديسمبر الماضي.

 

وجاءت هذه النسبة متوافقة مع التوقعات السابقة التي صدرت في يناير الماضي.

 

وقد ارتفعت تكاليف الإسكان بنسبة 5ر1% على أساس سنوي في يناير الماضي، مقارنة بانخفاض بنسبة 9ر5% خلال ديسمبر الماضي.

 

ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء بنسبة 6.9%.

 

كما ارتفعت أسعار المنتجات الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.7% مقارنة بالعام الماضي.

 

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 1.0% خلال الشهر الماضي.

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