يع محال تجارية وصيدلية ووحدتين إداريتين بمدينتي برج العرب والنوبارية الجديدتين

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إنه تم عقد جلسة مزاد علني بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز، أسفرت عن بيع 14 محلًا تجاريًا، وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة المالية، وقيادات الجهاز وشرطة التعمير، وأشار  إلى أن متوسط المساحات للمحال تتراوح من 15 م2: 40م2.  


وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم عقد جلسة المزاد العلنى لبيع 12 محلًا تجاريًا، و2 وحدة إدارية، وصيدلية، وذلك بمختلف الأحياء والأسواق التجارية بالنوبارية، وذلك في إطار سعي جهاز تنمية مدينة النوبارية لتطبيق توجهات الدولة للاستخدام الأمثل للموارد.


وأوضح الجهاز، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع جميع المحال ما عدا محل واحد، وكان المركز التكنولوجي بجهاز مدينة النوبارية الجديدة، قد شهد تزاحمًا كبيرًا لدفع مبالغ التأمين الابتدائي، حيث قام جهاز المدينة بوضع خطة طبقًا لتعليمات هيئة المجتمعات لبيع المحال والوحدات الإدارية طبقًا لاحتياجات السوق والزيادة السكانية.


وأكد جهاز المدينة سعيه الدائم والمستمر لتطوير جميع الخدمات والمرافق بمدينة النوبارية الجديدة.

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