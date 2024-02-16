الأسهم اليابانية ترتفع إلى أعلى مستوى في 34 عامًا بختام التعاملات

أنهى مؤشر نيكي الياباني تعاملات الجمعة السادس عشر من فبراير شباط عند أعلى مستوى في 34 عامًا، معززًا مكاسبه منذ بداية العام الجاري عند 14%، ومقتربًا من تجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغه في ذروة الفقاعة الاقتصادية في اليابان خلال الثمانينيات.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.9% إلى مستويات 38487 نقطة، فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.27% إلى 2624 نقطة.

وحطم المؤشر أعلى مستوى لعصر ما بعد الفقاعة الاقتصادية والذي كان يبلغ 38188 نقطة مما يضعه على الطريق لتجاوز أعلى مستوى على الإطلاق عند 38957 نقطة الذي سجله في ديسمبر كانون الأول 1989.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر، وعددها 225، ارتفع 190 سهمًا وانخفض 34 فقط.

وتلقت البورصة اليابانية دعمًا من ارتفاع وول ستريت الليلة الماضية، وارتفعت الأسهم ذات الثقل على المؤشر نيكي.

وزاد سهم Toyotaبنحو 1%، وارتفع سهم fast retailing بأكثر من 1%، أما سهم Tokyo Electron فقد صعد بنسبة 0.4%.

هذا وصعد مؤشر توبكس الفرعي لمنتجات النفط والفحم 3.96% ليحل على القمة بعد قفزة قصيرة في أسعار النفط الليلة الماضية.