ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية بأكبر وتيرة منذ 2021



سجلت مبيعات التجزئة البريطانية أكبر وتيرة ارتفاع شهري منذ أبريل نيسان 2021 خلال الشهر الماضي.

ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة السادس عشر من فبراير شباط عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنحو 3.4% في يناير كانون الثاني، بعد انخفاض قياسي بنسبة 3.3% في ديسمبر كانون الأول، ومقارنة بتوقعات المحللين عند 1.5%.

وارتفعت أحجام المبيعات في كافة القطاعات الفرعية عدا متاجر الملابس على مدار الشهر الماضي. وأسهمت متاجر الغذاء مثل السوبرماركت بأكبر زيادة.

أما على مدار فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير كانون الثاني، تراجعت أحجام المبيعات 0.2% وذلك على أساس فصلي، لكنها كانت أقل وتيرة مسجلة منذ أغسطس آب 2023.

في الوقت نفسه، كشفت البيانات الرسمية الصادرة اليوم أن المستهلكين أنفقوا الكثير مقابل منتجات أقل، إذ شهد الشهر الماضي زيادة شهرية 3.9% في قيم المبيعات (مقدار الأموال التي تم إنفاقها) وهو ما يتجاوز الزيادة في أحجام المبيعات المقدرة بـ3.4%.

وأعادت الزيادة المسجلة الشهر الماضي على مستوى مبيعات التجزئة أحجام المبيعات نحو مستويات نوفمبر تشرين الثاني 2023.

وعلى صعيد المبيعات بين يناير كانون الثاني الماضي ونفس الفترة من 2023، سجلت مبيعات التجزئة زيادة 0.7% لكنها لا تزال أقل 1.3% من مستويات ما قبل الجائحة.

وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت أمس أن الاقتصاد البريطاني دخل مرحلة الركود التقني رسميًا بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار ربعين متتاليين.