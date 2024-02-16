رسميا الآن..نتائج السادس الابتدائي التمهيدي خارجي 2024 “الكرخ والرصافه” عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي خارجي 2024 “الكرخ والرصافه” عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي خارجي 2024 “الكرخ والرصافه” عبر موقع نتائجنا،خلال الساعات الأخيرة، بدأت وزارة التربية العراقية بإعلان نتائج الامتحانات التمهيدية الخارجية لتلاميذ الصف السادس الابتدائي في الفصل الدراسي الأول من عام 2024. تم الإفراج عن نتائج التمهيدي الخارجي في محافظة الكرخ الثالثة والرصافة الثالثة، ومن المقرر أن تعلن النتائج في بقية المحافظات العراقية خلال الساعات القادمة. من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي في غالبية المحافظات العراقية اليوم الخميس، الخامس عشر من فبراير عام 2024. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعلان النتائج إلكترونيًا عبر موقع "نتائجنا" وموقع الوزارة الرسمي.

نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2024

انتهت جميع امتحانات الصف السادس الابتدائي التمهيدي الخارجي في جميع أنحاء العراق يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024. وأعلن المتحدث باسم وزارة التربية العراقية أن نتائج التمهيدي الخارجي للمرحلة الابتدائية سيتم الإعلان عنها في المحافظات تباعًا حسب استكمال المديريات العامة للتربية عمليات التصحيح والمراجعة اللازمة.

ويجدر بالذكر أن وزارة التربية العراقية أعلنت انتهاء امتحان التمهيدي للصف السادس الإعدادي يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024، في حين من المقرر أن يكتمل امتحان التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط يوم السبت القادم الموافق 17 فبراير 2024. وتنوي الوزارة بدء الفصل الدراسي الثاني في جميع أنحاء العراق يوم الأحد القادم الموافق 18 فبراير 2024، وفقًا لتصريحاتها.

استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024

حددت وزارة التربية العراقية الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024، وتتمثل هذه الخطوات فيما يأتي:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني.

الإلكتروني. أو الدخول على موقع نتائجنا الإلكتروني.

الإلكتروني. الضغط على نتائج الامتحانات.

اختيار نتائج التمهيدي الخارجي 2024السادس الابتدائي.

اختيار المحافظة التابع لها التلميذ.

كتابة الرقم الامتحاني.

الضغط على مربع بحث.

نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024

✅ تم رفع نتائج ذي قار

✅ تم رفع نتائج النجف الاشرف

رابط تحميل النتائج:

https://results.mlazemna.com/tt24p/

نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024

✅ تم رفع نتائج الرصافة الثالثة



رابط تحميل النتائج:

https://results.mlazemna.com/tt24p/

صباح اليوم، أعلنت وزارة التربية العراقية بشكل رسمي عن نتائج التمهيدي للصف السادس الابتدائي لعام 2024 في محافظات الكرخ والرصافة. وقد شهدت هذه الخطوة تصاعدًا في عمليات البحث من قبل الطلاب في مختلف أنحاء البلاد للاطلاع على النتائج. ولم يمضِ وقت طويل حتى قامت الوزارة بالإعلان عن نتائج التمهيدي في العديد من المحافظات الأخرى، مما يتيح لجميع الطلاب فرصة مطالعة النتائج حسب محافظتهم والرقم الامتحاني الخاص بهم.

لا يزال الطلاب والطالبات من الصف السادس الابتدائي يبحثون بفارغ الصبر عن نتائج التمهيدي لعام 2024، خاصة في المحافظات التي لم يتم الإعلان فيها بعد مثل النجف وذي قار وأربيل والسلمانية ودهوك وبابل وميسان. وتم الإشارة إلى أن عملية رفع النتائج في هذه المحافظات جارية خلال الساعات القادمة، وذلك ليتسنى لجميع الطلاب والطالبات الاطلاع على النتائج باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بهم. نتمنى للجميع دوام النجاح والتوفيق.