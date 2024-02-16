نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 العراق جميع المحافظات

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 العراق بالرقم الامتحاني PDF بعدة محافظات عبر موقع “نتائجنا”

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نتائج السادس الابتدائي
نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 العراق جميع المحافظات

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 العراق بالرقم الامتحاني PDF بعدة محافظات عبر موقع “نتائجنا”،الآن يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع "نتائجنا" في العديد من محافظات العراق. هذه النتائج أصبحت محور اهتمام كبير لدى الطلاب وأولياء الأمور، حيث تم الإعلان عن نتائج محافظات مثل الكرخ الثالثة والرصافة الثالثة والأنبار والكرخ الثانية وصلاح الدين. وتستعد وزارة التربية العراقية خلال الساعات القادمة لإعلان نتائج باقي المحافظات، ومن المتوقع أن تكون هذه النتائج متاحة في وقت قريب. ولمساعدتكم في الحصول على النتائج بسرعة، أترك لكم رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2024، لتكونوا أول من يحصل عليها فور ظهورها. تابعونا للمزيد من التحديثات.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 العراق

إن نتائج الامتحانات السادس الابتدائي في العراق تعد من أهم اللحظات المرتقبة بفارغ الصبر للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء. ينتظرون بشغف ظهور النتائج عبر المواقع الرسمية، مثل موقع "نتائجنا". فعندما تظهر النتائج، تتيح هذه الفرصة للطلاب لتقييم أدائهم في الامتحانات، والاحتفال بالنجاح إن حال دون ذلك، أو البحث عن الفرص للتحسين في الدور الثاني إذا لزم الأمر.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 العراق جميع المحافظات

تسعى هذه النتائج إلى تحفيز الطلاب على بذل المزيد من الجهد والتفاني في مسار تعليمهم. وتمثل فرصة لتقديم الدعم والتشجيع من قِبل الأهل والمعلمين، بهدف تحقيق النجاح المستمر في رحلتهم التعليمية.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

  • قم بتسجيل الدخول على موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني.
  • أو قم بالدخول على موقع نتائجنا الإلكتروني.
  • قم باختيار المحافظة وإدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة.
  • القيام بالضغط على طباعة النتيجة PDF.
  • يمكنك معرفة معرفة النتيجة الخاصة بك بجميع التفصيل.

وسنوفيكم بوقت الإعلان عن نتائج باقي المحافظات فور ظهورها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج الدور التمهيدي

السادس الابتدائي

المحافظةالحالةتنزيل
نينوىتم الرفع

تنزيل

 

ديالىتم الرفع

تنزيل

 

الكرخ 1تم الرفع

تنزيل

 

الكرخ 2تم الرفع

تنزيل

 

الكرخ 3تم الرفع

تنزيل

 

الرصافة 1تم الرفع

تنزيل

 

الرصافة 2تم الرفع

تنزيل

 

الرصافة 3تم الرفع

تنزيل

 

النجفتم الرفع

تنزيل

 

ذي قارتم الرفع

تنزيل

 

القادسيةتم الرفع

تنزيل

 

صلاح الدينتم الرفع

تنزيل

 

واسطتم الرفع

تنزيل

 

اربيلفي الانتظار

قريبا

 

السليمانيةفي الانتظار

قريبا

 

دهوكفي الانتظار

قريبا

 

الأنبارتم الرفع

تنزيل

 

بابلفي الانتظار

قريبا

 

البصرةفي الانتظار

قريبا

 

كربلاءتم الرفع

تنزيل

 

كركوكتم الرفع

تنزيل

 

ميسانفي الانتظار

قريبا

 

المثنىتم الرفع

تنزيل

 

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