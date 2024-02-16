ظهرت الآن..نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024 عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024 في الرصافة والأنبار وصلاح الدين

نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024 عبر موقع نتائجنا،يسعى العديد من الطلاب وأولياء الأمور إلى البحث عن نتائج السادس الابتدائي في الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024. وقد تم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي في عدة محافظات عبر موقع "نتائجنا". تم الإعلان عن النتائج في محافظة الأنبار، بالإضافة إلى الرصافة 1 والرصافة 2 والكرخ 2 والكرخ 3. كما تم الإعلان عن النتائج في محافظة صلاح الدين والقادسية والمثنى وديالي، بالإضافة إلى ظهورها في كربلاء المقدسة ونينوى وواسط.

من المتوقع أن يتم الإعلان في الساعات القادمة عن نتائج باقي المحافظات العراقية. وسنكشف لكم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في الدور التمهيدي.

نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024

في ظل الاهتمام المتزايد في العراق بنتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي لعام 2024، انتشرت الأنباء عن إعلان النتائج عبر مصادر مختلفة، سواء الإخبارية أو التعليمية. وتزايدت الرغبة من قبل الطلاب والطالبات وأسرهم في البحث عن رابط نتائج امتحانات الدور الأول التمهيدي لعام 2024، الذي يمكن الوصول إليه بسهولة.

لهذا السبب، نحن هنا في موقع الفجر الإخباري نقدم لكم الخطوات اللازمة للحصول على نتيجة امتحان الدور الأول التمهيدي عبر موقع "نتائجنا" أو موقع وزارة التربية العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2024

إذا كنت طالبًا أو طالبة في الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2024، يمكنك الاطلاع على نتيجة الدور الأول النهائية باتباع الخطوات البسيطة التالية:

افتح موقع نتائجنا.

ثم اختر قسم نتائج السادس الابتدائي.

بعدها حدد المحافظة التي تنتمي إليها.

ثم قم باختيار العام الدراسي الحالي.

ثم انقر على زر تنزيل النتيجة.

وأخير قم بتحميل النتيجة على جهازك بصيغة pdf.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي عبر موقع الوزارة

لمعرفة نتيجة الدور الأول للسادس الابتدائي التمهيدي 2024، يمكنك اتباع الخطوات السهلة التالية: