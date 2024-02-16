نادي الإعلاميين : الشكاوى ضد النادي لوزارة الرياضة تم حفظها ( مستند )

الفجر الرياضي
نادي الإعلاميين الرياضي
نادي الإعلاميين الرياضي

تلقى "الفجر الرياضي" ردا من جانب نادي الإعلاميين حول شكوى لوزارة الشباب والرياضة ضد عدد من مسئولي النادي في الفترة الأخيرة .

 

وجاء رد نادي الإعلاميين بخطاب رسمي صادر من وزارة الشباب والرياضة، مفاده أن هناك لجنة فنية قامت بفحص تلك الشكاوى، وتبين أنها غير صحيحة، ولذلك تم حفظ هذه الشكاوى.

 

 

وكان تقدم مفوض الشركة المتعاقدة مع نادي الإعلاميين لرعاية قطاع الناشئين، بشكوى للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يتهم فيها عدد من مسئولي النادي وأعضاء مجلس الإدارة بطلب عطايا مالية.

وتضمنت الشكوى أن الشركة فازت برعاية قطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات في نادي الإعلاميين بتاريخ 4 فبراير 2022، مقابل 500 ألف و500 جنيه.

وزعم مسئولو الشركة في شكواهم لوزير الشباب والرياضة، أنه بدأ في ممارسة عمله المنوط به طبقا للعقد إلا أنه تفاجأ بعدد من المسئولين يطلبون عطايا ومبالغ مالية وأجور شهرية.

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