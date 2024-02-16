تعرف على تطبيق رسائل Google يحصل على تحديث كبير وميزة طال انتظارها

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تعرف على تطبيق رسائل
تعرف على تطبيق رسائل Google يحصل على تحديث كبير وميزة طال ان

تلقى تطبيق رسائل Google تحديثًا شاملًا يجلب ميزة تعديل الرسائل، وهي ميزة مرتقبة من قبل المستخدمين والتي من المتوقع أن تحسن تجربتهم بشكل كبير، يمكن للمستخدمين الآن تحرير الرسائل التي أرسلوها بسهولة، مما يمنحهم القدرة على تصحيح الأخطاء الإملائية على الفور وإزالة التعبيرات التي لم يعدوا يرغبون في استخدامها. 

هذه الميزة، التي كانت متوفرة بالفعل في العديد من تطبيقات المراسلة الأخرى، أصبحت أخيرًا متاحة في تطبيق رسائل Google تعرف على تطبيق رسائل Google يحصل على تحديث كبير وميزة طال انتظارها،

ميزة تعديل رسائل Google

لاستخدام ميزة تعديل الرسائل، يحتاج المستخدمون إلى الضغط مطولًا على الرسالة التي يريدون تعديلها ثم النقر على أيقونة القلم، ومع ذلك، يبدو أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تتحقق الاستقرار الكامل لهذه الميزة الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج كلا الطرفين إلى تنشيط خيار التحرير حتى تتوفر هذه الوظيفة.

تطبيق رسائل Google يحصل على تحديث كبير وميزة طال انتظارها
تعرف على تطبيق رسائل Google يحصل على تحديث كبير وميزة طال انتظارها 

تعمل Google على هذا التحديث منذ عام واحد، ووجد بعض المستخدمين الذين اختبروا ميزة تعديل الرسائل خلال مرحلة البيتا أنها سهلة الاستخدام وعملية للغاية، ووفقًا للتقارير الأولية، يمكن تعديل الرسائل حتى 30 دقيقة بعد إرسالها، وستشير Google إلى سجل التحرير الكامل للرسالة ذات الصلة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تغيير تجربة المستخدم تمامًا، ومع ذلك، يُقال إن الأمر سيستغرق بعض الوقت الإضافي لدمج هذا التحديث بسلاسة.

 وأشتكى العديد من المستخدمين الذين اختبروا التطبيق من أن بعض الرسائل التي تم تعديلها تظهر للمستلم كما لو كانت رسائل جديدة، ومن المتوقع أن يتوفر الإصدار التجريبي من التحديث للجميع الشهر المقبل، ولا يزال يتعين معرفة كيفية استقبال الجمهور العام للنسخة النهائية من التطبيق.

 

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