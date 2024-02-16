تعرف على سعر ومواصفات هاتف هونر HONOR X7b مواصفات خارقة بشاشة كبيرة وكاميرا قوية وبطارية طويلة الأمد،شركة هونر الصينية قامت بإطلاق هاتفها الذكي الجديد HONOR X7b في الأسواق العالمية، والذي يتميز بمواصفات قوية وسعر مناسب، مما يعزز من فرصه التنافسية. يتميز الهاتف ببطارية كبيرة، وكاميرا بدقة 108 ميجابكسل، ومعالج قوي. فيما يلي نستعرض أبرز مواصفات هاتف HONOR X7b.

مواصفات هاتف هونر X7b

تعرف على سعر ومواصفات هاتف هونر HONOR X7b مواصفات خارقة بشاشة كبيرة وكاميرا قوية وبطارية طويلة الأمد

يأتي الهاتف بتصميم أنيق، فهو مزود بخامات خارجية من البلاستيك بالكامل، ويبلغ وزنه 199 جرام، مع أبعاد 173.5×8.8×9.6 ملم.

يتمتع هاتف HONOR X7b بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD بقياس 6.74 بوصة، وبدقة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 90 هرتز.

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 680 ثماني النواة، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، بدقة 108 ميجابكسل للعدسة الرئيسية، وبدقة 5 ميجابكسل للعدسة فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجابكسل للعدسة المخصصة للعزل.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط.

سعر هاتف هونر X7b

تم تسعير هاتف HONOR X7b بشكل رسمي في الخارج للنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام، بسعر يُعادل 250 دولار أمريكي، ونسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 280 دولار أمريكي.

تعرف على سعر ومواصفات هاتف هونر HONOR X7b مواصفات خارقة بشاشة كبيرة وكاميرا قوية وبطارية طويلة الأمد