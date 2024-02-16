تعرف على إعلان موعد الإطلاق العالمي لهاتف POCO X6 Neo الجديد
تعرف على إعلان موعد الإطلاق العالمي لهاتف POCO X6 Neo الجديد، تواصلت التسريبات حول سلسلة POCO X6 التي قدمتها Xiaomi للمستخدمين الشهر الماضي، وفي أحدث التقارير يشير إلى إضافة موديل جديد يُدعى POCO X6 Neo إلى السلسلة.
تم الكشف مؤخرًا عن ميزات وتاريخ إطلاق الهاتف الذكي الذي يستهدف الفئة المتوسطة، وفيما يلي تفاصيل تاريخ الإطلاق العالمي وميزات الهاتف الذكي الجديد من POCO.
تاريخ الإطلاق العالمي وميزات POCO X6 Neo
وفقًا لـ Yogesh Brar، المعروف بتسريباته في الصناعة، سيتم طرح POCO X6 Neo عالميًا في مارس، وبغض النظر عن ذلك، يُذكر أن الجهاز سيكون نسخة معاد تسميتها من طراز Redmi الذي يُباع حاليًا في الصين.
كما هو معروف، فإن إعادة العلامة التجارية أمر شائع جدًا بين العلامات التجارية الصينية، في هذه المرحلة، من المتوقع أن يكون POCO X6 Neo الإصدار المعاد تسميته من هاتف Redmi Note 13R Pro، الذي تم تقديمه في نوفمبر من العام الماضي، يوضح هذا أنه على الرغم من اختلاف الجهازين في التصميم، إلا أنهما سيتضمنان نفس الميزات التقنية.
لإعطاء المستخدمين فكرة، فإن المواصفات الفنية لـ Redmi Note 13R Pro هي كما يلي:
|الميزة
|الوصف
|الشاشة
|6.67 بوصة FHD + OLED، معدل تحديث 120 هرتز، شاشة مثقوبة
|السطوع
|حتى 1،000 شمعة سطوع
|نسبة التباين
|5،000،000:1
|معدل أخذ عينات اللمس
|2160 هرتز
|سرعة تعتيم PWM
|1920 هرتز
|المعالج
|MediaTek Dimensity 6080، بنية 6 نانومتر
|وحدة المعالجة المركزية
|2x 2.4 جيجاهرتز ARM Cortex-A76، 6x 2.0 جيجاهرتز ARM Cortex-A55
|وحدة معالجة الرسومات
|Mali-G57 MC2
|ذاكرة الوصول العشوائي
|12 جيجابايت LPDDR4x
|سعة التخزين
|256 GB UFS 2.2
|الكاميرا الأمامية
|كاميرا سيلفي 16 ميجابكسل
|الكاميرات الخلفية
|كاميرا رئيسية 108 ميجابكسل، مستشعر عمق 2 ميجابكسل
|سعة البطارية
|5،000 مللي أمبير
|سرعة الشحن
|شحن سريع 33 وات
|نظام التشغيل
|MIUI 14 على أساس Android 13
|السعر
|(280 دولارًا)
|خيارات الألوان
|أسود منتصف الليل، أزرق، ذهبي
|بدء المبيعات
|توقعات لمبيعات عالمية في الصين في المستقبل