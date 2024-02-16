تعرف على إعلان موعد الإطلاق العالمي لهاتف POCO X6 Neo الجديد

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تعرف على إعلان موعد الإطلاق العالمي لهاتف POCO X6 Neo الجديد

تعرف على إعلان موعد الإطلاق العالمي لهاتف POCO X6 Neo الجديد، تواصلت التسريبات حول سلسلة POCO X6 التي قدمتها Xiaomi للمستخدمين الشهر الماضي، وفي أحدث التقارير يشير إلى إضافة موديل جديد يُدعى POCO X6 Neo إلى السلسلة.

تم الكشف مؤخرًا عن ميزات وتاريخ إطلاق الهاتف الذكي الذي يستهدف الفئة المتوسطة، وفيما يلي تفاصيل تاريخ الإطلاق العالمي وميزات الهاتف الذكي الجديد من POCO.


تاريخ الإطلاق العالمي وميزات POCO X6 Neo

وفقًا لـ Yogesh Brar، المعروف بتسريباته في الصناعة، سيتم طرح POCO X6 Neo عالميًا في مارس، وبغض النظر عن ذلك، يُذكر أن الجهاز سيكون نسخة معاد تسميتها من طراز Redmi الذي يُباع حاليًا في الصين.

إعلان موعد الإطلاق العالمي لهاتف POCO X6 Neo الجديد
تعرف على إعلان موعد الإطلاق العالمي لهاتف POCO X6 Neo الجديد

كما هو معروف، فإن إعادة العلامة التجارية أمر شائع جدًا بين العلامات التجارية الصينية، في هذه المرحلة، من المتوقع أن يكون POCO X6 Neo الإصدار المعاد تسميته من هاتف Redmi Note 13R Pro، الذي تم تقديمه في نوفمبر من العام الماضي، يوضح هذا أنه على الرغم من اختلاف الجهازين في التصميم، إلا أنهما سيتضمنان نفس الميزات التقنية.

إعلان موعد الإطلاق العالمي لهاتف POCO X6 Neo الجديد
تعرف على إعلان موعد الإطلاق العالمي لهاتف POCO X6 Neo الجديد

لإعطاء المستخدمين فكرة، فإن المواصفات الفنية لـ Redmi Note 13R Pro هي كما يلي:

 

الميزةالوصف
الشاشة6.67 بوصة FHD + OLED، معدل تحديث 120 هرتز، شاشة مثقوبة
السطوعحتى 1،000 شمعة سطوع
نسبة التباين5،000،000:1
معدل أخذ عينات اللمس2160 هرتز
سرعة تعتيم PWM1920 هرتز
المعالجMediaTek Dimensity 6080، بنية 6 نانومتر
وحدة المعالجة المركزية2x 2.4 جيجاهرتز ARM Cortex-A76، 6x 2.0 جيجاهرتز ARM Cortex-A55
وحدة معالجة الرسوماتMali-G57 MC2
ذاكرة الوصول العشوائي12 جيجابايت LPDDR4x
سعة التخزين256 GB UFS 2.2
الكاميرا الأماميةكاميرا سيلفي 16 ميجابكسل
الكاميرات الخلفيةكاميرا رئيسية 108 ميجابكسل، مستشعر عمق 2 ميجابكسل
سعة البطارية5،000 مللي أمبير
سرعة الشحنشحن سريع 33 وات
نظام التشغيلMIUI 14 على أساس Android 13
السعر (280 دولارًا)
خيارات الألوانأسود منتصف الليل، أزرق، ذهبي
بدء المبيعاتتوقعات لمبيعات عالمية في الصين في المستقبل
تاريخ الإطلاق العالمي وميزات تاريخ الإطلاق العالمي ميزات POCO X6 Neo Xiaomi POCO
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