تابع تسريب هاتف +Realme 12 Pro مواصفات ومميزات، تم إطلاق سلسلة هواتف Realme 12 Pro الجديدة من قبل شركة Realme في الهند الأسبوع الماضي، حيث حققت الأجهزة رقمًا قياسيًا في سرعة المبيعات في فئة الأسعار التي تتجاوز 30 ألف روبية خلال فترة البيع المبكر.

من المقرر أن يتم إطلاق هذه الهواتف الجديدة في بلد المنشأ لشركة Realme في وقت لاحق من هذا الشهر. وفي الوقت الحالي، قام الرئيس التنفيذي لشركة Realme Europe، فرانسيس وونغ، بمشاركة صورة عملية لهاتف +Realme 12 Pro مع لوحة خلفية شفافة.

+Realme 12 Pro

تابع تسريب هاتف +Realme 12 Pro مواصفات ومميزات

لم يكشف المدير التنفيذي لشركة Realme صراحة عن اسم الهاتف الذكي، من الصورة العملية، ولكن يبدو أنه هاتف +Realme 12 Pro، يحتوي الجهاز على وحدة كاميرا دائرية مميزة بلون ذهبي، وتضم ثلاثة مستشعرات بما في ذلك عدسة المنظار، كما أن وضع المستشعر مشابه لـ 12 Pro.

وتكشف الصورة العملية عن هاتف +Realme 12 Pro بلوحة خلفية شفافة، يمكن رؤية المكونات الداخلية أسفل وحدة الكاميرا وفي المناطق المحيطة أيضًا، في الوقت نفسه، ويبدو أن بقية اللوحة الخلفية لا تكشف الكثير من الداخل، يمكن لشركة Realme إطلاق هذا الإصدار من هاتف 12 Pro+ بكميات محدودة.

في منشوره، يطلب وونغ من المستخدمين اقتراح المكان الذي سيطلقونه فيه أولًا، مع أنه يمكننا أن نتوقع الإعلان عنه في السوق الصينية حيث الإطلاق الرسمي هذا الشهر.

يُعرض هاتف +Realme 12 Pro بلونين هما Navigator Beige وSubmarine Blue في الهند، تتضمن المواصفات الأساسية للجهاز: