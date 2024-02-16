تعرف على المواصفات التقنية لهاتف Oppo Reno 12 قبل إطلاقها الرسمي، تم تسريب المواصفات التقنية المتوقعة لهاتف Oppo Reno 12 الذي من المتوقع الكشف عنه في الربع الثالث من عام 2024، حيث تشير المعلومات المسربة إلى أن شركة Oppo ستقدم نسختين مختلفتين من الهاتف، وإليكم التفاصيل.

Oppo Reno 12

سيتميز الطراز الأساسي، Reno 12، بمعالج Dimensity 9200 من إنتاج MediaTek، هذا المعالج، المصنوع باستخدام تقنية 4nm (N4P) من TSMC، يتضمن نواة ARM Cortex-X3 واحدة (3.0GHz)، و3 نوى ARM Cortex-A715 (2.85GHz)، و4 نوى ARM Cortex-A510 (1.8GHz)، واجهة الرسومات لمعالج MediaTek Dimensity 9200 مبنية على بنية Valhall 3 مع ARM Immortalis-G715.

تعرف على المواصفات التقنية لهاتف Oppo Reno 12 قبل إطلاقها الرسمي

ستتميز سلسلة Oppo Reno 12 بمستشعر Sony مخصص، مما يعزز جودة صورة السلسلة.

يُقال أن الأجهزة تأتي بخيارات تخزين 256 جيجابايت و512 جيجابايت، بالإضافة إلى خيارات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) حتى 8 جيجا بايت و12 جيجا بايتن ويشير التسريب إلى أنه سيتم تقديم سلسلة Reno 12 مع نظام ColorOS 14 استنادًا إلى نظام التشغيل Android 14.

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يبدأ سعر طراز Oppo Reno 12 من 499 دولارًا أمريكيًا، بينما يمكن أن يصل سعر Reno 12 Pro إلى 799 دولارًا أمريكيًا.

مواصفات سلسلة Reno 11

تعرف على المواصفات التقنية لهاتف Oppo Reno 12 قبل إطلاقها الرسمي