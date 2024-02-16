بدأ العد التنازلي لهاتف vivo Y200e الصديق للميزانية

تكنولوجى
بدأ العد التنازلي
بدأ العد التنازلي لهاتف vivo Y200e الصديق للميزانية

بدأ العد التنازلي لهاتف vivo Y200e الصديق للميزانية، Vivo قد بدأت العد التنازلي لإطلاق طراز Android الجديد، وهو هاتف vivo Y200e الذي يتميز بقدرته على تحمل التكاليف.

تسربت العديد من التفاصيل حتى الآن حول هذا الجهاز الذي سيستحوذ على اهتمام سوق الهواتف الذكية، وقد تمت مشاهدته في قاعدة بيانات BIS فيما يلي نظرة على الميزات المتوقعة لهذا الهاتف.

 vivo Y200e

العد التنازلي بدأ لهاتف vivo Y200e الصديق للميزانية من فيفو 
بدأ العد التنازلي لهاتف vivo Y200e الصديق للميزانية  

شوهد vivo Y200e في قاعدة بيانات BIS، ولمن لا يعلم، فإن مكتب المعايير الهندي، أو BIS اختصارًا، هو شهادة مطابقة تُمنح للمنتجات الإلكترونية التي تُباع في الهند. يجب على جميع العلامات التجارية الحصول عليها.

في شهادة BIS الخاصة بـ vivo Y200e، لم يتم كتابة المواصفات الفنية للجهاز. ومع ذلك، فإن الحصول على الشهادة يعني أنه لم يتبق الكثير من الوقت لطرح الطراز، ومن المتوقع طرح الهاتف خلال الأيام المقبلة.

وفقًا للمعلومات التي تم الكشف عنها سابقًا:

  • سيأتي vivo Y200e بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة، ستدعم هذه الشاشة، التي ستكون بدقة + FHD، بمعدل تحديث 120 هرتز.
  • من ناحية أخرى، سيعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 4 Gen 2 من إنتاج Qualcomm.
  • سيكون هناك خيارات تخزين 128 جيجابايت / 256 جيجابايت لنظام Android يوفر إمكانية تحمل التكاليف والذي سيتم إصداره مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.
  • سيعمل الجهاز بطاقة بطارية 5000 مللي أمبير وسيشحن بشحن سريع بقوة 80 وات.
  • من ناحية أخرى، من بين المعلومات التي تم تسريبها سابقًا أنه سيعمل على FunTouch OS 14 استنادًا إلى Android 14 وسيكون له أيضًا قارئ بصمات الأصابع.

فيما يلي جدول بالمواصفات الفنية المتوقعة لـ vivo Y200e على النحو التالي:

الميزةالقيمة
الشاشة6.67 بوصة  +AMOLED FHD  ومعدل تحديث 120 هرتز
المعالجQualcomm Snapdragon 4 Gen 2
ذاكرة الوصول العشوائي8 جيجا بايت
التخزين128 جيجابايت / 256 جيجابايت
البطارية5،000 مللي أمبير، شحن سريع 80 وات
الكاميرا الأمامية8 ميجا بكسل
الكاميرات الخلفية50 ميجا بكسل + 8 ميجا بكسل
نظام التشغيلFunTouch OS 14 استنادًا إلى Android 14
ماسح البصمةنعم (تحت الشاشة)
العد التنازلي لهاتف vivo Y200e بدأت العد التنازلي هاتف vivo Y200e اهتمام سوق الهواتف vivo Y200e
Elfagr.org

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