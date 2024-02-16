تفاصيل مواصفات وإمكانيات هاتف Realme 12 الجديد

تكنولوجى
تفاصيل مواصفات وإمكانيات
تفاصيل مواصفات وإمكانيات هاتف Realme 12 الجديد

تفاصيل مواصفات وإمكانيات هاتف Realme 12 الجديد، بعد إطلاق هواتف Realme 12 Pro و12 Pro+ في الهند، كشفت شهادات TENAA وMIIT في الصين عن المواصفات المحتملة للهاتف الأساسي Realme 12 (RMX3866)، مما يدل على أنه هاتف متوسط المدى ذو ميزات مميزة، دعونا نلقي نظرة على المواصفات المكشوفة ونستكشف ما يمكن أن يقدمه هذا الجهاز.

 مواصفات وإمكانيات Realme 12 متوسط المدى

الكشف مواصفات وإمكانيات هاتف Realme 12 القادم
تفاصيل مواصفات وإمكانيات هاتف Realme 12 الجديد

الشاشة والأداء

يتميز هاتف Realme 12 بشاشة AMOLED كبيرة مقاس 6.7 بوصة بدقة +Full HD واضحة (2400 × 1080 بكسل)، ويعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة يصل تردده إلى 2.6 جيجاهرتز، وتشير الشائعات إلى أنه معالج MediaTek Dimensity 7050 SoC مشابه لسلسلة Realme 11 Pro، ويعد هذا المزيج بأداء سلس للمهام اليومية واستخدام الوسائط المتعددة.

إعداد الكاميرا

يحتوي الإعداد الخلفي للكاميرا على أربعة مستشعرات، بما في ذلك مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط تفاصيل قريبة، ولمحبي صور السيلفي، تتوفر كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. يشير هذا الإعداد إلى نظام كاميرا متعدد الاستخدامات قادر على التقاط صور عالية الجودة في سيناريوهات مختلفة.

الكشف مواصفات وإمكانيات هاتف Realme 12 القادم
تفاصيل مواصفات وإمكانيات هاتف Realme 12 الجديد

البطارية والشحن

للحفاظ على تشغيل الهاتف، توجد بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ومن المحتمل أن توفر قدرة تحمل كبيرة للاستخدام الموسع، وتؤكد شهادة 3C دعم الشحن السريع بقوة 67 وات، وهو تحسّين كبير مقارنة بالشحن بقوة 33 وات في هاتف Realme 11 5G، وهذا يضمن إعادة شحن الهاتف بسرعة، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل.

ميزات إضافية

  • يعمل هاتف Realme 12 بنظام Android 14 مع واجهة Realme UI 5 الخاصة بالشركة، مما يوفر تجربة سهلة الاستخدام ومخصصة.
  • يوفر الهاتف مستشعر بصمة داخل الشاشة إمكانية إلغاء القفل بشكل آمن ومريح.
  • تتضمن الميزات البارزة الأخرى مكبرات صوت ستيريو مع تقنية Dolby Atmos للصوت الغامر، ودعم بطاقتي SIM، وخيارات اتصال شاملة مثل Wi-Fi 6 وBluetooth 5.3.

التوفر والتوقعات

بينما لم يتم تأكيد موعد الإطلاق الرسمي بعد، يُتوقع أن يظهر هاتف Realme 12 في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر، كما من المحتمل توفره عالميًا، وبفضل مجموعة مكوناته التي تشمل شاشة كبيرة ومعالج قوي ونظام كاميرا متعدد الاستخدامات وشحن سريع، فإن هاتف Realme 12 لديه القدرة على أن يكون منافسًا قويًا في قطاع الهواتف المتوسطة، وفي نهاية المطاف، سيحدد سعره التنافسي وأدائه الفعلي في الاستخدام الحقيقي نجاحه.

الكشف مواصفات وإمكانيات هاتف Realme 12 القادم
تفاصيل مواصفات وإمكانيات هاتف Realme 12 الجديد

 

 

مواصفات وإمكانيات Realme 12 مواصفات وإمكانيات Realme 12 إمكانيات هاتف Realme 12 Realme 12 RMX3866 طلاق هواتف Realme 12 Pro
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مشاهدة (0 - 0) يلا شوت اليوم الشوط الثاني بدون تقطيع Ahly في دوري أبطال إفريقيا

دون تقطيع بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

جارية بث مباشر الأهلي HD دون تقطيع (0-0) الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

يلا كورة لايف الأهلي جاري الآن الشوط الثاني (0-0).. مشاهدة مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024

"حصري شاهد ببلاش" بث مباشر مباراة الأهلى وبلوزداد فى دوري أبطال إفريقيا 2024..Ahly VS CR Belouizdad..دون تقطيع HD

بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد (0 - 0) الشوط الثاني بدون تقطيع Ahly Live في أبطال أفريقيا

شاهد بالبث المباشر الأهلي Al-ahli اليوم جاري الآن الشوط الثاني (0-0).. مشاهدة الأهلي × شباب بلوزداد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس"| دوري أبطال إفريقيا 2024

جاري الآن الشوط الثاني (0-0).. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت دون تقطيع بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا 2024