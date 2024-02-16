اقترب موعد الإطلاق لهاتف Xiaomi 14 Ultra العالمي.. وتم الكشف السعر، يبدأ الآن العد التنازلي لإطلاق هاتف Xiaomi 14 Ultra، والذي من المتوقع أن يكون إضافة حاسمة لسلسلة شاومي 14 التي تم تقديمها في العام الماضي، بفضل التسريبات والبيانات الرسمية التي تم الكشف عنها حتى الآن، يبدو أن هناك قليلًا من الأسئلة التي يمكن أن تثار حول أداء الجهاز.

وتكشف المعلومات المشتركة الأخيرة عن خيارات تخزين المنتج وذاكرة الوصول العشوائي. في هذا المقال، سنلقي نظرة على ميزات شاومي 14 الترا، بالإضافة إلى تاريخ الإطلاق والسعر وخيارات الألوان.

ميزات Xiaomi 14 Ultra وتاريخ الإطلاق والسعر وخيارات الألوان

سيتم تقديم شاومي 14 الترا في الصين في 22 فبراير، فيما من المتوقع أن يتوفر الهاتف الذكي عالميًا بعد بضعة أشهر من الآن بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12/16 جيجابايت وخيارات تخزين بسعة 256/512 جيجابايت و1 تيرابايت، وفقًا للمعلومات من مصادر مقربة من الشركة.

اقترب موعد الإطلاق لهاتف Xiaomi 14 Ultra العالمي.. وتم الكشف السعر

وفي مزيد من التفصيل حول هذا الموضوع، يدعي المصدر حتى أن الطراز الأعلى بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت + تخزين 1 تيرابايت سيأتي بخيارات تزيد من الشعور بالفخامة مثل الجلد والزجاج والتيتانيوم، ومع ذلك، من المتوقع أن يتوفر الطراز بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت + تخزين 1 تيرابايت بسعر (نحو 1015 دولارًا)، في حين من المتوقع أن يتوفر الطراز بالتيتانيوم بسعر (نحو 1085 دولارًا)، وللأسف، ليس هناك تفاصيل الأسعار للخيارات الأخرى حتى الآن.

اقترب موعد الإطلاق لهاتف Xiaomi 14 Ultra العالمي.. وتم الكشف السعر

سيتم استخدام معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 في الهاتف الذكي، حيث تواصل Qualcomm التعاون مع TSMC لمعالجها الجديد، يتمتع هذا المعالج، الذي يتم إنتاجه بتقنية 4 نانومتر، بنواة ARM Cortex-X4 بسرعة 3.3 غيغاهرتز و٣ نوى ARM Cortex-A720 بسرعة 3.2 غيغاهرتز ونواتين ARM Cortex-A720 بسرعة 3.0 غيغاهرتز ونواتينARM Cortex-A520 بسرعة 2.3 غيغاهرتز، وفي الوقت نفسه، تضم الشركة وحدة الرسوميات Adreno 750 مع دعم تتبع الأشعة في شريحتها الجديدة.

سيتضمن Xiaomi 14 Ultra مستشعر بصمة بصري أحادي النقطة، يُذكر أن هذه الميزة، التي عمل الشركة المصنعة عليها لفترة من الوقت، أكثر حساسية وأسرع وأكثر أمانًا من قارئ بصمات الأصابع البصري المستخدم في الطرازات الرئيسية الحالية.

اقترب موعد الإطلاق لهاتف Xiaomi 14 Ultra العالمي.. وتم الكشف السعر

سيكون هناك مستشعر رئيسي بحجم 1 بوصة على الجهاز، ويمكن القول إنه إصدار محسن من IMX9898 الموجود في شاومي 13 الترا وشاومي 12S الترا وشاومي 13 برو.

كما هو موضح أعلاه، سيظهر المستشعر بحجم 1 بوصة الذي تم توفيره في عدة أجيال من طرز شاومي الترا أيضًا في 14 الترا، بالإضافة إلى ذلك، سيتم مرافقة الكاميرا الرئيسية بثلاثة مستشعرات مساعدة بدقة 50 ميجابكسل، وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون للجهاز بطارية بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة.