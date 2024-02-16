تابع مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات ومميزات

تكنولوجى
تابع مقارنة شاملة
تابع مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات وم

تابع مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات ومميزات، كشفت شركة سامسونج عن أحدث إصداراتها من سلسلة Galaxy S للهواتف الذكية، حيث تتضمن الإصدارات الجديدة هواتف Galaxy S24 وS24 Plus وS24 Ultra. تم الكشف أهم مميزات هذه الهواتف بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والمساعد الذكي Galaxy AI التي تمتاز بها.

يُعتبر هاتف Galaxy S24 من بين أقوى وأفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، ويُعد منافسًا قويًا لهواتف iPhone 15 الجديدة. في هذا المقال، سنقوم بمقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 من حيث التصميم والشاشة والأداء والنظام والكاميرا والبطارية والسعر.

مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات ومميزات 1
تابع مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات ومميزات

مع إطلاق هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15، يجد المستخدمون صعوبة في اختيار الهاتف المناسب لاحتياجاتهم، كلا الهاتفين يقدمان أداءً قويًا وتصميمًا أنيقًا ومجموعة من الميزات الجديدة، ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين الهاتفين التي يجب مراعاتها عند اتخاذ القرار.

التصميم

يتميز كلا الهاتفين بتصميم أنيق ومصنوع من مواد عالية الجودة، يتميز هاتف Galaxy S24  بظهر من الزجاج محمي بـ Gorilla Glass Armor مع إطار من التيتانيوم، بينما يتميز هاتف iPhone 15 بإطار من الألومنيوم.

الشاشة

يتميز هاتف Galaxy S24 بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة Quad HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، يتميز هاتف iPhone 15 بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة Super Retina XDR ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى طبقة حماية Ceramic Shield glass، وكلا الشاشتين رائعة، ولكن تتميز شاشة Galaxy S24 بسطوع أعلى ومعدل تحديث أعلى.

مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات ومميزات 2
تابع مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات ومميزات

الأداء

يعمل كلا الهاتفين بأحدث معالجات من سامسونج وآبل، يتميز هاتف Galaxy S24 بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، بينما يتميز هاتف iPhone 15 بمعالج A16 Bionic، كلا المعالجين أسرع من أي معالج سابق، مما يضمن أداءً سلسًا وغنيًا بالميزات.

الكاميرا

يتميز هاتف Galaxy S24 بكاميرا خلفية رباعية العدسة بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل. يتميز هاتف iPhone 15 بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل. تقدم كلا الكاميرتين صورًا ومقاطع فيديو رائعة، ولكن تتميز كاميرا Galaxy S24 بدقة أعلى وميزات أكثر تقدمًا.

مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات ومميزات 3
تابع مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات ومميزات

البطارية والشحن

يتميز هاتف Galaxy S24 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، بينما يتميز هاتف iPhone 15 ببطارية بسعة 3349 مللي أمبير في الساعة، كلا الهاتفين يدعمان الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

نظام التشغيل

يعمل هاتف Galaxy S24 بنظام Android 14 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 6.1، بينما يعمل هاتف iPhone 15 بنظام iOS 17.

مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15

المواصفاتGalaxy S24iPhone 15
الحجم6.8 بوصة6.7 بوصة
النوعAMOLEDOLED
الدقةQuad HD+ (3088 × 1440)Super Retina XDR (2778 × 1284)
معدل التحديث120 هرتز120 هرتز
الأداءSnapdragon 8 Gen 2A16 Bionic
الذاكرة12/16/24 جيجابايت6 جيجابايت
التخزين128/256/512/1 تيرابايت128/256/512 جيجابايت
الكاميرا الخلفية200 ميجابكسل (عريضة) + 50 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 10 ميجابكسل (تليفوتوغرافي) + 12 ميجابكسل (تليفوتوغرافي بزوايا عريضة)48 ميجابكسل (عريضة) + 12 ميجابكسل (فائقة الاتساع)
الكاميرا الأمامية12 ميجابكسل12 ميجابكسل
البطارية5000 مللي أمبير في الساعة3349 مللي أمبير في الساعة
الشحنشحن سريع (45 واط)، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واطسريع (20 واط) وشحن لاسلكي بقوة 15 واط.
الألوانيأتي الهاتف بألوان “التيتانيوم الأسود والتيتانيوم الرمادي والتيتانيوم البنفسجي والتيتانيوم الأصفر”.يأتي الهاتف بألوان “الأسود والأخضر والأصفر والأزرق والوردي”.
النظام التشغيلAndroid 14iOS 17
السعريبدأ من 1200 دولارًايبدأ من 900 دولارًا
مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات ومميزات 4
تابع مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات ومميزات

مميزات هاتف Galaxy S24

  • شاشة AMOLED رائعة بدقة Quad HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.
  • كاميرا خلفية رباعية العدسة بدقة 200 ميجابكسل تقدم صورًا ومقاطع فيديو فائقة الجودة.
  • أداء قوي بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 2.
  • أحدث نظام تشغيل اندرويد 14 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 6.1 مع دعم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة.
  • مقاومة للماء IP68.
  • دعم كامل للقلم الـ S-Pen.
  • بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.
  • صوت ستريو.
  • دعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.
مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات ومميزات 5
تابع مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات ومميزات

مميزات هاتف iPhone 15

  • تصميم أنيق ومصنوع من مواد عالية الجودة.
  • مقاومة الماء والغبار بشهادة الـ IP68.
  • نظام تشغيل iOS 17 بسيط وسهل الاستخدام.
  • سماعات استيريو.
  • دعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.
  • منفذ شحن Type C.

السعر

يبدأ سعر هاتف Galaxy S24 من 1200 دولارًا، بينما يبدأ سعر هاتف iPhone 15 من 999 دولارًا.

مميزات هاتف iPhone 15 هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات ومميزات سامسونج هواتف Galaxy S24 وS24 Plus وS24 Ultra بنظام Android هاتفي Galaxy
Elfagr.org

مواد متعلقة

تفاصيل مواصفات وإمكانيات هاتف Realme 12 الجديد

تابع تفاصيل إطلاق هاتف Infinix Hot 40i بسعر مناسب للجميع

تابع تسريب هاتف +Realme 12 Pro مواصفات ومميزات

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد مشاهدة (0 - 0) يلا شوت اليوم الشوط الثاني بدون تقطيع Ahly في دوري أبطال إفريقيا

دون تقطيع بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

جارية بث مباشر الأهلي HD دون تقطيع (0-0) الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

يلا كورة لايف الأهلي جاري الآن الشوط الثاني (0-0).. مشاهدة مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال إفريقيا 2024

"حصري شاهد ببلاش" بث مباشر مباراة الأهلى وبلوزداد فى دوري أبطال إفريقيا 2024..Ahly VS CR Belouizdad..دون تقطيع HD

بث مباشر الأهلي وشباب بلوزداد (0 - 0) الشوط الثاني بدون تقطيع Ahly Live في أبطال أفريقيا

شاهد بالبث المباشر الأهلي Al-ahli اليوم جاري الآن الشوط الثاني (0-0).. مشاهدة الأهلي × شباب بلوزداد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس"| دوري أبطال إفريقيا 2024

جاري الآن الشوط الثاني (0-0).. مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت دون تقطيع بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا 2024