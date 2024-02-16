تابع مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات ومميزات، كشفت شركة سامسونج عن أحدث إصداراتها من سلسلة Galaxy S للهواتف الذكية، حيث تتضمن الإصدارات الجديدة هواتف Galaxy S24 وS24 Plus وS24 Ultra. تم الكشف أهم مميزات هذه الهواتف بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والمساعد الذكي Galaxy AI التي تمتاز بها.

يُعتبر هاتف Galaxy S24 من بين أقوى وأفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، ويُعد منافسًا قويًا لهواتف iPhone 15 الجديدة. في هذا المقال، سنقوم بمقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 من حيث التصميم والشاشة والأداء والنظام والكاميرا والبطارية والسعر.

تابع مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات ومميزات

مع إطلاق هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15، يجد المستخدمون صعوبة في اختيار الهاتف المناسب لاحتياجاتهم، كلا الهاتفين يقدمان أداءً قويًا وتصميمًا أنيقًا ومجموعة من الميزات الجديدة، ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين الهاتفين التي يجب مراعاتها عند اتخاذ القرار.

التصميم

يتميز كلا الهاتفين بتصميم أنيق ومصنوع من مواد عالية الجودة، يتميز هاتف Galaxy S24 بظهر من الزجاج محمي بـ Gorilla Glass Armor مع إطار من التيتانيوم، بينما يتميز هاتف iPhone 15 بإطار من الألومنيوم.

الشاشة

يتميز هاتف Galaxy S24 بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة Quad HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، يتميز هاتف iPhone 15 بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة Super Retina XDR ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى طبقة حماية Ceramic Shield glass، وكلا الشاشتين رائعة، ولكن تتميز شاشة Galaxy S24 بسطوع أعلى ومعدل تحديث أعلى.

تابع مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات ومميزات

الأداء

يعمل كلا الهاتفين بأحدث معالجات من سامسونج وآبل، يتميز هاتف Galaxy S24 بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، بينما يتميز هاتف iPhone 15 بمعالج A16 Bionic، كلا المعالجين أسرع من أي معالج سابق، مما يضمن أداءً سلسًا وغنيًا بالميزات.

الكاميرا

يتميز هاتف Galaxy S24 بكاميرا خلفية رباعية العدسة بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل. يتميز هاتف iPhone 15 بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل. تقدم كلا الكاميرتين صورًا ومقاطع فيديو رائعة، ولكن تتميز كاميرا Galaxy S24 بدقة أعلى وميزات أكثر تقدمًا.

تابع مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات ومميزات

البطارية والشحن

يتميز هاتف Galaxy S24 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، بينما يتميز هاتف iPhone 15 ببطارية بسعة 3349 مللي أمبير في الساعة، كلا الهاتفين يدعمان الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

نظام التشغيل

يعمل هاتف Galaxy S24 بنظام Android 14 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 6.1، بينما يعمل هاتف iPhone 15 بنظام iOS 17.

مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15

المواصفات Galaxy S24 iPhone 15 الحجم 6.8 بوصة 6.7 بوصة النوع AMOLED OLED الدقة Quad HD+ (3088 × 1440) Super Retina XDR (2778 × 1284) معدل التحديث 120 هرتز 120 هرتز الأداء Snapdragon 8 Gen 2 A16 Bionic الذاكرة 12/16/24 جيجابايت 6 جيجابايت التخزين 128/256/512/1 تيرابايت 128/256/512 جيجابايت الكاميرا الخلفية 200 ميجابكسل (عريضة) + 50 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 10 ميجابكسل (تليفوتوغرافي) + 12 ميجابكسل (تليفوتوغرافي بزوايا عريضة) 48 ميجابكسل (عريضة) + 12 ميجابكسل (فائقة الاتساع) الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل 12 ميجابكسل البطارية 5000 مللي أمبير في الساعة 3349 مللي أمبير في الساعة الشحن شحن سريع (45 واط)، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط سريع (20 واط) وشحن لاسلكي بقوة 15 واط. الألوان يأتي الهاتف بألوان “التيتانيوم الأسود والتيتانيوم الرمادي والتيتانيوم البنفسجي والتيتانيوم الأصفر”. يأتي الهاتف بألوان “الأسود والأخضر والأصفر والأزرق والوردي”. النظام التشغيل Android 14 iOS 17 السعر يبدأ من 1200 دولارًا يبدأ من 900 دولارًا

تابع مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات ومميزات

مميزات هاتف Galaxy S24

شاشة AMOLED رائعة بدقة Quad HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

كاميرا خلفية رباعية العدسة بدقة 200 ميجابكسل تقدم صورًا ومقاطع فيديو فائقة الجودة.

أداء قوي بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 2.

أحدث نظام تشغيل اندرويد 14 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 6.1 مع دعم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة.

مقاومة للماء IP68.

دعم كامل للقلم الـ S-Pen.

بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

صوت ستريو.

دعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

تابع مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 وiPhone 15 مواصفات ومميزات

مميزات هاتف iPhone 15

تصميم أنيق ومصنوع من مواد عالية الجودة.

مقاومة الماء والغبار بشهادة الـ IP68.

نظام تشغيل iOS 17 بسيط وسهل الاستخدام.

سماعات استيريو.

دعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

منفذ شحن Type C.

السعر

يبدأ سعر هاتف Galaxy S24 من 1200 دولارًا، بينما يبدأ سعر هاتف iPhone 15 من 999 دولارًا.