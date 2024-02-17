أبرز ما جاء في زيارة الرئيس البرازيلي لمصر (تفاصيل)

تمت زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا إلى مصر، حيث التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتزامنت الزيارة مع مرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تم الاتفاق خلال الزيارة على رفع مستوى العلاقة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وإنشاء لجنة مشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

من المتوقع أن يتم تفعيل هذه الاتفاقيات خلال زيارة الرئيس السيسي للبرازيل في وقت لاحق من هذا العام.

زيارة الرئيس البرازيلي لمصر

تعد هذه الزيارة ذات أهمية استراتيجية في تطوير العلاقات المصرية البرازيلية، خاصةً في ضوء التطابق في الرؤى بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، مثل القضية الفلسطينية وضرورة وقف إطلاق النار في غزة وحل الدولتين. من المتوقع أن يشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين تطورًا خاصًا في مجالات مثل القطاع السياحي والتجارة، بما في ذلك زيادة الصادرات المصرية إلى البرازيل وجذب الاستثمارات البرازيلية إلى مصر.

البرازيل

من الجدير بالذكر أن البرازيل تعد دولة هامة ومحورية في الساحة الدولية، حيث تعتبر عضوًا في مجموعة العشرين ودولة عضو في تكتل البريكس، وبالتالي، تستفيد مصر من تعزيز العلاقات مع البرازيل في سياق التقارب السياسي والاقتصادي مع الأطراف الدولية الأخرى. قد تواجه التعاون بعض التحديات اللوجستية نظرًا للمسافة الجغرافية بين البلدين، ولكن إقامة خط طيران مباشر بينهما يمكن أن يكون خطوة هامة في تسهيل الاتصالات وتعزيز التبادل التجاري والسياحي بينهما.

أبرز ما جاء في زيارة الرئيس البرازيلي لمصر

ماذا قالت صحف العالم عن زيارة رئيس البرازيل للقاهرة؟

تلقت الصحف العالمية بإهتمام بالغ زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى مصر، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا الدولية البارزة والاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وفقًا لوكالة "برازيليا"، فإن زيارة دا سيلفا تأتي في إطار احتفال بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل ومصر، والتي أصبحت مصر الشريك التجاري الثاني للبرازيل في إفريقيا حاليًا.

وأوضحت الوكالة أن هذه الزيارة هي الثانية للرئيس إلى القارة الأفريقية خلال ولايته الثالثة، حيث شملت جنوب إفريقيا وأنجولا وساو تومي وبرينسيبي في العام الماضي، وأنه سيحضر قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا كضيف شرف.

أبرز ما جاء في زيارة الرئيس البرازيلي لمصر

في سياق الزيارة، زار دا سيلفا الأهرامات والمتحف الكبير برفقة زوجته، ومن المتوقع أن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطورًا إيجابيًا، بما في ذلك مسائل اللحوم والأسواق المشتركة وفتح خط جوي يربط ساو باولو بالقاهرة.

وأكد جيلسون فونسيكا، مدير معهد التاريخ والتوثيق الدبلوماسي، أهمية تعزيز العلاقات بين البرازيل وإفريقيا، خاصةً مع تسارع النمو الاقتصادي في القارة، وتطلع البرازيل لتعميق تواصلها مع إفريقيا.

فيما تناقش قناة تيلى سور الفنزويلية قضايا عالمية مثل تغير المناخ والقضية الفلسطينية خلال اللقاء بين دا سيلفا والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مُعبِّرة عن رغبة دا سيلفا في وقف إطلاق النار في غزة والتنديد بمقتل النساء والأطفال خلال الحرب.

تأتي هذه الزيارة في سياق مشترك لتعزيز التعاون الثنائي والتفاهم الدولي، وتبرز أهمية تواصل البرازيل مع القارة الأفريقية في سياق العلاقات الثنائية والتحديات العالمية.

رئيس البرازيل: إسرائيل تقتل فى غزة بشكل غير مسبوق ولا سلام دون قيام دولة فلسطينية

أعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، عن إدانته للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ووصفها بأنها "تقتل النساء والأطفال بشكل غير مسبوق وغير مبرر"، وأكد أن تحقيق السلام يعتمد على وجود دولة فلسطينية.

أبرز ما جاء في زيارة الرئيس البرازيلي لمصر

دعم دا سيلفا للقضية المرفوعة أمام المحكمة الدولية من قبل جنوب إفريقيا، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تمثل تأكيدًا على موقف البرازيل الرافض للانتهاكات والجرائم الدولية، مطالبًا أعضاء الأمم المتحدة بالدفاع عن السلم الدولي.

وأضاف دا سيلفا أن بلاده تدعم مبادرة مصر لتحقيق منطقة خالية من السلاح في الشرق الأوسط، مشددًا على الحاجة لتشجيع المباحثات حول الديون الخارجية للبلدان الفقيرة، كما أعلن عن تعاون مستقبلي مع مصر في مجموعة العشرين، مع التركيز على التحالف الدولي ضد الجوع والفقر والتعبئة الدولية ضد التغير المناخي.

في سياق آخر، أعرب عن استعداد بلاده لدعم مبادرات تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في إطار بريكس، مؤكدًا على أهمية إصلاح الحوكمة الدولية وبناء السلام، خاصةً في الظروف الراهنة.

رئيس البرازيل وزوجته يزوران الأهرامات والمتحف الكبير

قام رئيس البرازيل، لولا دا سيلفا، بزيارة الأهرامات والمتحف الكبير برفقة زوجته جانجا، وفقًا لوكالة الأنباء البرازيلية باهيا.

أبرز ما جاء في زيارة الرئيس البرازيلي لمصر

ووفقًا للوكالة البرازيلية، بدأ دا سيلفا جولته الأفريقية بزيارة مصر، وتوجه مباشرة إلى الأهرامات عقب وصوله إلى البلاد، وذلك برفقة زوجته جانجا.