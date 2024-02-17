عاجل| بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن موعد صرف العلاوات الخمس.. تعرف على موعد صرف العلاوة القادمة، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة المعاشات، بدأ جميع المواطنين الذين خرجوا عن نطاق المعاش منذ عام 1987 في البحث عن تفاصيل صرف العلاوات الخمسة.

هذه الخطوة تأتي في سياق مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، نتيجة لارتفاع الأسعار المتزايد للمواد والسلع الغذائية بشكل يومي.

موعد صرف العلاوات الخمسة

قام عدد كبير من المواطنين الذين خرجوا عن المعاش ولم يحصلوا على العلاوات الخمس بتقديم دعوى قضائية يطالبون

بأخذ حقوقهم وهم الأشخاص الذين خرجوا عن المعاش من شهر يوليو 1987م، وأصحاب معاشات 2006 وحتى شهر يوليو لعام 2015، من هنا أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن موعد صرف العلاوات الخمس، معلنا صرفها على عدة دفعات وهما:-

الدفعة الأولى وتم صرفها فى سبتمبر لعام 2023

الدفعة الثانية وهي الدفعة المقرر صرفها فى شهر مارس المقبل لعام 2024

الدفعة الثالثة والأخيرة يتم صرفها فى مارس 2025.

شروط الاستفادة من العلاوات الخمس

هناك عدة شروط يجب توافرها للحصول على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وهم:-

حصول المستفيد على العلاوات الخمس لعام 2020

مشاركة المستفيد فى العلاوات الخمس من قبل

عدم إضافة العلاوات الخمس إلى قيمة الأجر التقاعدي.

المستفيدين من صرف العلاوات الخمس

أما عن المستفيدين فهم:-

موظفي الإدارة المحلية والقطاع الخاص.

العاملين فى الهيئات الحكومية العامة

العاملين فى الجهاز الإداري للدولة.

العاملين فى الشركات العامة.

موعد صرف العلاوات الخمسة

قام عدد كبير من المواطنين الذين خرجوا عن المعاش ولم يحصلوا على العلاوات الخمس بتقديم دعوى قضائية يطالبون

بأخذ حقوقهم وهم الأشخاص الذين خرجوا عن المعاش من شهر يوليو 1987م، وأصحاب معاشات 2006 وحتى شهر يوليو لعام 2015، من هنا أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن موعد صرف العلاوات الخمس، معلنا صرفها على عدة دفعات وهما:-

الدفعة الأولى وتم صرفها فى سبتمبر لعام 2023

الدفعة الثانية وهي الدفعة المقرر صرفها فى شهر مارس المقبل لعام 2024

الدفعة الثالثة والأخيرة يتم صرفها فى مارس 2025.

من هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا وتعرفنا معا على موعد صرف العلاوات الخمسة، إلى جانب معرفة المستفيدين وشروط الحصول على تلك العلاوة المقدمة من الدولة لدعم المواطنين.