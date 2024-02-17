عاجل| بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن موعد صرف العلاوات الخمس.. تعرف على موعد صرف العلاوة القادمة 

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عاجل| بعد إعلان الهيئة
عاجل| بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن موعد

عاجل| بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن موعد صرف العلاوات الخمس.. تعرف على موعد صرف العلاوة القادمة، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة المعاشات، بدأ جميع المواطنين الذين خرجوا عن نطاق المعاش منذ عام 1987 في البحث عن تفاصيل صرف العلاوات الخمسة. 

هذه الخطوة تأتي في سياق مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، نتيجة لارتفاع الأسعار المتزايد للمواد والسلع الغذائية بشكل يومي.

موعد صرف العلاوات الخمسة

قام عدد كبير من المواطنين الذين خرجوا عن المعاش ولم يحصلوا على العلاوات الخمس بتقديم دعوى قضائية يطالبون
بأخذ حقوقهم وهم الأشخاص الذين خرجوا عن المعاش من شهر يوليو 1987م، وأصحاب معاشات 2006 وحتى شهر يوليو لعام 2015، من هنا أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن موعد صرف العلاوات الخمس، معلنا صرفها على عدة دفعات وهما:-

  • الدفعة الأولى وتم صرفها فى سبتمبر لعام 2023
  • الدفعة الثانية وهي الدفعة المقرر صرفها فى شهر مارس المقبل لعام 2024
  • الدفعة الثالثة والأخيرة يتم صرفها فى مارس 2025.

شروط الاستفادة من العلاوات الخمس

هناك عدة شروط يجب توافرها للحصول على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وهم:-

  • حصول المستفيد على العلاوات الخمس لعام 2020
  • مشاركة المستفيد فى العلاوات الخمس من قبل
  • عدم إضافة العلاوات الخمس إلى قيمة الأجر التقاعدي.

المستفيدين من صرف العلاوات الخمس

أما عن المستفيدين فهم:-

  • موظفي الإدارة المحلية والقطاع الخاص.
  • العاملين فى الهيئات الحكومية العامة
  • العاملين فى الجهاز الإداري للدولة.
  • العاملين فى الشركات العامة.

موعد صرف العلاوات الخمسة

قام عدد كبير من المواطنين الذين خرجوا عن المعاش ولم يحصلوا على العلاوات الخمس بتقديم دعوى قضائية يطالبون
بأخذ حقوقهم وهم الأشخاص الذين خرجوا عن المعاش من شهر يوليو 1987م، وأصحاب معاشات 2006 وحتى شهر يوليو لعام 2015، من هنا أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن موعد صرف العلاوات الخمس، معلنا صرفها على عدة دفعات وهما:-

  • الدفعة الأولى وتم صرفها فى سبتمبر لعام 2023
  • الدفعة الثانية وهي الدفعة المقرر صرفها فى شهر مارس المقبل لعام 2024
  • الدفعة الثالثة والأخيرة يتم صرفها فى مارس 2025.

من هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا وتعرفنا معا على موعد صرف العلاوات الخمسة، إلى جانب معرفة المستفيدين وشروط الحصول على تلك العلاوة المقدمة من الدولة لدعم المواطنين.

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Elfagr.org

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