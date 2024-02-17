عاجل| وزارة التضامن المصرية تُوضح طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

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عاجل| وزارة التضامن المصرية تُوضح طريقة الاستعلام عن كارت ال

عاجل| وزارة التضامن المصرية تُوضح طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024، يبحث الكثير من الأفراد عن طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي بسهولة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي. 

يهدف ذلك إلى الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الوزارة للأشخاص الذين يستوفون الشروط المطلوبة. وعند القيام بعملية الاستعلام، يمكن أن تظهر العديد من البيانات المتعلقة بكارت الخدمات.

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

هناك العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

  • يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال زيارة هذا الرابط.
  • أختر بعد ذلك كلمة الخدمات الخاصة بأصحاب الاحتياجات.
  • ستظهر صفحة بها حقل فارغ قم من خلالها بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم الخاص بالمستعلم في المكان
  • المخصص له بشكل صحيح.
  • اضغط في النهاية على كلمة استعلام وسوف تظهر لك كافة التفاصيل والبيانات التي تخص كارت الخدمات المتكاملة الخاصة بك.

البيانات التي تظهر للمواطن عند الاستعلام عن كارت الخدمات

توجد العديد من البيانات التي تظهر للمواطن في حالة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وهذه البيانات تتمثل في الآتي:

  • تظهر اسم صاحب البطاقة بشكل سداسي عند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.
  • يتم عرض تاريخ ميلاد الشخص المستعلم.
  • عرض نوع وحالة الإعاقة التي يعاني منها الشخص المستعلم.
  • عرض درجة الإعاقة التي يعاني منها الشخص المستعلم.
  • ظهور التاريخ الخاص بإصدار البطاقة.
  • إظهار تاريخ انتهاء البطاقة.

 

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