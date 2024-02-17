تعرف على خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 وشروط التقديم، بعد ارتفاع الأسعار المتزايد لجميع المنتجات والسلع الغذائية، بدأ جميع المواطنين في البحث عن طرق وخطوات إضافة المواليد إلى بطاقة التموين لعام 2024.

يهدف ذلك إلى الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لمواطنيها لتحسين مستوى المعيشة والوضع الاقتصادي. في هذا المقال، سنوضح بالتفصيل الخطوات والشروط التي وضعتها الحكومة بهذا الصدد.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية من خلال عدة خطوات وهما:

أولا قم بفتح موقع بوابة مصر الرقمية.

سجل دخول عن طريق إنشاء حساب جديد

ادخل جميع البيانات المطلوبة

ادخل الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة التموينية.

قم بكتابة اسم الأم الأول

قم بالنقر فوق كلمة خدمات التموين.

انقر فوق كلمة إضافة أفراد أسرتي.

قم بكتابة اسم المولود الذى ترغب فى إضافته سواء كان بنت أو ولد

ادخل الرقم القومي الخاص بالمولود من شهادة الميلاد.

اضغط على كلمة إضافة.

شروط إضافة المواليد

هناك مجموعة من الشروط لا بد من توافرها قبل البدء فى إضافة المواليد كي يتم القبول، تلك الشروط هي:

إلا يقل عمر المولود عن 4 سنوات.

إلا يزيد عدد أفراد الأسرة الواحدة عن 4 أفراد.

لا يسمح بإضافة أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي

لا يزيد الدخل الشهري للوالد أو الوالدة عن 3 آلاف جنيه

أصحاب المعاشات الذين يقل دخلهم الشهري عن 2500 جنيه

يتم إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة

يسمح بإضافة المولود للمرأة الأرملة.

من هنا تكون قد تعرفنا معا على خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وشروط الإضافة، مع العلم إنه يتم صرف كيلو واحد سكر للأسرة التى يقل عدد أفرادها عن 4 وعدد اثنين كيس لمن يزيد عددهم عن 4 أفراد ويصل سعر كيس السكر المدعم إلى 27 جنيه.

نقلت بوابة الفجر الإلكترونيةمن خلال الموضوع السابق كل مايبحث عنة المواطن من خلال محرك البحث العالمي “جوجل”عن متابعة أخبار التموين وإضافة الزوجة والأولاد في بطاقات التموين.