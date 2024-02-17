اعرف بسرعه.. اخر اخبار زيادة المرتبات 2024 بقيمة 50% للعاملين بالقطاع الحكومي، يثير تساؤل زيادة المرتبات لعام 2024 بنسبة 50% للعاملين مخاوف واستفسارات، خاصة مع بداية العام الجديد وظهور أزمة كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية في مصر.

مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، يظهر تحدي جديد وأزمة غلاء تتزايد بسرعة، مما يدفع المواطنين للتوجيه نداءات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه الأزمة وتخفيف الضغوط عن السلع الأساسية التي يحتاجها الشعب المصري يوميًا.

ويبحث العديد من المواطنين بشكل مستمر من خلال محرك البحث العالمي "جوجل"، عن متابعة المرتبات وزيادة المرتبات وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، وتستعرض بوابة الفجر الإلكتروينة من خلال الفقرات التالية كل ما يبحث عنة المواطن بشكل مستمر ويأتي ذلك في ضوء اهتمام البوابة لمتابعة ونشر كل ما يبحث عنة المواطن بشكل كبير ومستمر على مدار اليوموالساعة.

اخر اخبار زيادة المرتبات 2024

مع ارتفاع شكاوي المواطنين المصريين من الطبقات المتوسطة بسبب الارتفاع الكبير المفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية تم تداول الكثير من الاخبار والاقاويل عن الزيادة في المرتبات التي قد أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإظهار الدعم النفسي والمادي من قبل الحكومة المصرية لحل ازمة ارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن المصري.

وذلك حتى يتم تقديم بعض المساعدة المالية وحتى يتم الانتهاء من حل ازمة ارتفاع الاسعار التي اصبحت من اكثر المشكلات التي تواجه دولة مصر في هذه الأيام، ومن ضمن قرارات الرئيس قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه مصري للعاملين داخل القطاع الحكومي، وايضا زيادة في مرتبات المعاشات لتصل إلى 15% قيمة الزيادة لكل مواطن يحصل على معاش.

موعد صرف الزيادة في الرواتب والمعاشات

مع قرار الرئيس المصري بزيادة الرواتب ورفع الحد الادنى بدأ يتساءل الكثير من المواطنين عن بدء صرف الزيادة في الأجور التي قد أعلن عنها الرئيس لحل أزمة غلاء المعيشة التي يمر بها المواطنون المصريين، وقد اوضحت وزارة المالية أن صرف الزيادة في المرتبات والمعاشات سوف تكون بدايه من يوم 21 لشهر فبراير الجاري لعام 2024 للعاملين في جميع القطاعات والجهات الحكومية.