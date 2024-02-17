تابع بسرعة.. أحداث مسلسل العتاولة وتعرف على القنوات الناقلة2024،أعلنت منصة شاهد عن البوستر الدعائي للنجم طارق لطفي، أحد أبطال مسلسل "العتاولة" الذي من المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٤، وقد أثار البوستر موجة من الجدل بين الجمهور بسبب ظهور طارق لطفي حليق الرأس. وقد شكلت هذه الإطلالة المفاجئة صدمة للعديد من المشاهدين، حيث لم يكن الجمهور العربي معتادًا على رؤية الفنان طارق لطفي بهذا الشكل من قبل.

تأتي هذه الخطوة المفاجئة في إطار تجسيد شخصية جديدة للنجم طارق لطفي في مسلسل "العتاولة"، الذي يعد من أهم الإنتاجات الدرامية المنتظرة في شهر رمضان لهذا العام. وعلى الرغم من الصدمة الأولية التي تلقاها الجمهور، فإن البعض اعتبر هذه الإطلالة تحدًّا جديدًا للفنان وتجسيدًا مختلفًا لشخصيته.

ومن المتوقع أن يتابع الجمهور بشغف أحداث المسلسل ويستعرضون تطورات الشخصية التي يقدمها طارق لطفي بحلّة جديدة تمامًا، مما يعزز من توقعات النجاح والإثارة لهذا العمل الدرامي المنتظر.

مسلسل العتاولة 2024

تقع احداث مسلسل العتاولة 2024 في إطار شعبي وسيشهد العديد من الصراعات ومن بينها صراع الإخوة، وستظهر أيضا الفنانة مي كساب في دور طليقة الممثل احمد السقا أما زينة فستلعب دور حبسبته، وقد أعلن أن المسلسل سيكون ٣٠ حلقه أي سيعرض طوال أيام رمضان الكريم، وقد جاء العمل الفني بعمل وتأليف من الأستاذ القدير هشام هلال واخراج الأستاذ احمد خالد موسي، وجاءت تصريحات من الفنان طارق لطفي كاشفًا عن دوره في ذلك العمل الدرامي قائلا إنه عمل يجمع بين الدراما والأكشن والطابع الاجتماعي وأنه عمل مختلفا تماما عن ما تعود عليه الجمهور من أدوار له.

القنوات الناقلة لعرض مسلسل العتاولة

بالرغم من أنه لم يتم الإعلان لحين تلك اللحظه عن فيديو تشويقي علي التلفاز إلا أنه قد يتم عرض مسلسل العتاولة في منصه شاهد ومجموعة قنوات اين بي سي مصر، وقد حظي المسلسل علي اهتمام منذ الإعلان عن البوستر الخاص بالفنان طارق لطفي مما ادي إلى زيادة التشويق بسبب اجتماع المع نجوم السينما المصرية الفنان القدير احمد السقا والفنان طارق لطفي.