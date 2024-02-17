القنوات الناقلة لمسلسل بيت الرفاعي 2024 "مش هتقدر متتابعش"، مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، تتجه أنظار المشاهدين نحو موسم جديد من الدراما الرمضانية المثيرة. وقد شهدت الساحة الفنية الإعلان عن مجموعة من المسلسلات المنتظرة التي ستبصر النور في موسم رمضان القادم. ومن بين هذه الإعلانات التشويقية، لفت انتباه المشاهدين مسلسل "بيت الرفاعي"، الذي يقوده الفنان أمير كرارة في دور البطولة.

تألق أمير كرارة في شخصية دكتور في مسلسل "بيت الرفاعي"، حيث يتناول المسلسل قصة مشوقة تندرج ضمن إطار شعبي مليء بالإثارة والتشويق، يقدم المسلسل نظرة عميقة إلى حياة الطبقة الشعبية وتحدياتها، مما يضيف للمشهد التلفزيوني العربي لمسة جديدة ومختلفة.

من المتوقع أن يحظى مسلسل "بيت الرفاعي" بإقبال كبير من المشاهدين، حيث يتطلعون إلى متابعة أحداثه المشوقة والمثيرة خلال شهر رمضان المبارك، مما يعزز مكانة الفنان أمير كرارة كواحد من أبرز نجوم الدراما العربية في الوقت الحالي.

مسلسل بيت الرفاعي 2024

يقوم المواطنين بالتساؤل عن مسلسل بيت الرفاعي الذي كان من المقرر أن يكون اسم المسلسل حرب طروادة ولكنه قد تم إجراء بعض التعديلات علي الاسم ليصبح بين الرفاعي وقد أعلن أيضا أنه سيكون مسلسل من ٣٠ حلقة، أي أنه سيتم عرضه علي مدار أيام شهر رمضان المبارك، وقد شارك في ذلك العمل الفني الرائع الفنان احمد كراره والفنان احمد رزق والفنان سيد رجب وآخرون من الممثلين الشباب وقد تم العمل والتأليف من قبل الأستاذ بيتر ميمي والأستاذة هند عبد الله والأستاذ عمرو ابو زيد واخراج الأستاذ احمد نادر جلال

القنوات الناقلة لمسلسل بيت الرفاعي

من المحتمل عرض هذا المسلسل على قناة ام بي سي منصر، وتجدر الإشارة بأنه بما أنه قد تم ذكر اجتماع المؤلف بيتي ميمي والأستاذ امير كرارة فنحن علي موعد مع دراما رمضانيه ذات طابع جذاب تتذكره كل الفئات فذلك ليس أول تعاون يحدث بين الأستاذ امير كرارة والأستاذ بيتر ميمي فقد كان الأستاذ بيتر ميمي في أكثر من عمل فني للأستاذ احمد كراره مؤلفا ومنتجا ومن أبرز المسلسلات التي عمل عليها كلا من الأستاذ امير كرارة والأستاذ بيتر ميمي هو الاختيار وكلبش بأجزاؤه الثلاثة والفيلمين حرب كرموز، وكازابلانكا لذا فان بيت الرفاعي بكل تأكيد سيكون عملا يتذكره الجميع ويعدون مشاهته حتي بعد انتهاء موسم رمضان.