اعرف قبل أي حد..فكرة مسلسل عتبات البهجة 2024 والقنوات الناقلة، مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، وتزامنًا مع استعدادات الناس لاستقبال هذا الشهر الكريم، بدأت الشبكات الفضائية في الكشف المسلسلات التي ستعرض خلال موسم رمضان لعام ٢٠٢٤. ومن بين هذه الإعلانات التشويقية، لفتت سلسلة المسلسلات الخاصة بالنجم الكبير يحيى الفخراني، وتحديدًا مسلسل "عتبات البهجة".

أثار مقطع الفيديو التشويقي لمسلسل "عتبات البهجة" اهتمام الجمهور بشكل كبير، حيث يستعرض المقطع اللحظات المفرحة والمبهجة التي يمر بها الأشخاص خلال يومهم، ويبرز الاختلاف في المواقف والتجارب التي يمر بها الشخص في حياته اليومية. وما زاد من جاذبية هذا المسلسل هو عودة الفنان الكبير يحيى الفخراني إلى الدراما الرمضانية بعد غياب دام لمدة عامين، حيث كان آخر مشاركة له في مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي عُرض في رمضان عام ٢٠٢١.

مسلسل عتبات البهجة 2024

عن دراما رمضان القادم عتبات البهجة فقد أخذت الفكرة من رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للأستاذ الدكتور مدحت العدل وإخراج الاستاذ مجدي ابو عميره وانتاج العدل جروب، وسوف يشهد ذالك العمل اجتماع يحيي الفخراني بالمخرج ابو عميرة بعد أكثر من ١٦ عام من اخر تعاون حدث بينهما في مسلسل يتربى في عزو، وتجدر الإشارة بأن هذا المسلسل محتمل أن يتم عرضه على قناة ام بي سي مصر.

طاقم العمل الدرامي عتبات البهجة رمضان ٢٠٢٤

فيما يلي طاقم عمل هذا المسلسل: