اعرف بسرعة.. مسلسل جريمة منتصف الليل وموعد عرضه 2024،تابع مصنعو مسلسل "جريمة منتصف الليل" سير العمل وواصلوا التصوير للمشاهد المتبقية، وذلك استعدادًا لعرض المسلسل في شهر رمضان لعام ٢٠٢٤.

يضم هذا العمل مجموعة من أبرز النجوم، حيث يشارك في بطولته كل من رانيا يوسف وأحمد عبد العزيز، بالإضافة إلى صلاح عبد الله وميار الغيطي وإلهام عبد البديع ومحمد عز، بالإضافة إلى عدد من نجوم السعودية.

مسلسل جريمة منتصف الليل

قال الفنان الكبير صلاح عبد الله متحدثا عن مسلسل جريمة منتصف الليل أنه يشتمل على عدد من القصص ذات الطابع الإنساني، والاجتماعي من واقعنا في مصر، وقد ركز على بعض القضايا الخاصة بالتعليم والجامعات وكذلك العلاقة بين الأبناء وأسرهم، ومن الأحداث المشوقة التي سيتم عرضها في مسلية جريمة في منتصف الليل والتي أضافها عبد الله هي أن السيناريو الخاص بالمسلسل مشوق حيث أنه يوجد العديد من الموضوعات، ولم تتطرق لتلك الموضوعات المتعلقة بالدراما منذ عدة سنوات، وقد رفض بشدة أن يكشف عن التفاصيل الخاصة بالعمل والأحداث الخاصة به، وبشأن موعد عرض المسلسل فلم يتم الكشف الموعد حتى الآن.

ماذا عن دعم التجارب الجديدة في مسلسل جريمة في منتصف الليل؟

صدر عن عبد الله أنه قد أكد بالفعل أنه لم يتخوف من من أن يشارك في عمل ذلك المسلسل، وقد أشار إلى أن الدور الخاص بكفنان يعتبر بعضا من الدعم كتلك التجارب وكذلك أن تساهم في بنائها، وقد قام عبد الله بتوضيح نقطة بسيطة عن المسلسل وهي أن ذلك المسلسل يقوم بالكشف الكواليس الخاصة بالعالم الخاص بالجامعات الخاصة المصرية، وقد أظهر المزايا والعيوب الخاصة بالجامعات وذلك بصورة حيادية، وأيضا قام بإلقاء الضوء على عدة طرق خاصة بالتربية وكذلك التعليم السليمين وكذلك العلاقة بين الآباء والأبناء، وعلينا ذكر طاقم العمل للمسلسل وهو: ليلى سلمان، علي السبع، ونوف عبدالله، والعمل وكان المسلسل من تأليف محمد الغيطي، وكذلك من إخراج عصام شعبان.