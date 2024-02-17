اعرف بسرعة.. مسلسل جريمة منتصف الليل وموعد عرضه 2024

الفجر الفني
اعرف بسرعة.. مسلسل
اعرف بسرعة.. مسلسل جريمة منتصف الليل وموعد عرضه 2024

اعرف بسرعة.. مسلسل جريمة منتصف الليل وموعد عرضه 2024،تابع مصنعو مسلسل "جريمة منتصف الليل" سير العمل وواصلوا التصوير للمشاهد المتبقية، وذلك استعدادًا لعرض المسلسل في شهر رمضان لعام ٢٠٢٤.

يضم هذا العمل مجموعة من أبرز النجوم، حيث يشارك في بطولته كل من رانيا يوسف وأحمد عبد العزيز، بالإضافة إلى صلاح عبد الله وميار الغيطي وإلهام عبد البديع ومحمد عز، بالإضافة إلى عدد من نجوم السعودية.

مسلسل جريمة منتصف الليل

قال الفنان الكبير صلاح عبد الله متحدثا عن مسلسل جريمة منتصف الليل أنه يشتمل على عدد من القصص ذات الطابع الإنساني، والاجتماعي من واقعنا في مصر، وقد ركز على بعض القضايا الخاصة بالتعليم والجامعات وكذلك العلاقة بين الأبناء وأسرهم، ومن الأحداث المشوقة التي سيتم عرضها في مسلية جريمة في منتصف الليل والتي أضافها عبد الله هي أن السيناريو الخاص بالمسلسل مشوق حيث أنه يوجد العديد من الموضوعات، ولم تتطرق لتلك الموضوعات المتعلقة بالدراما منذ عدة سنوات، وقد رفض بشدة  أن يكشف عن التفاصيل الخاصة بالعمل والأحداث الخاصة به، وبشأن موعد عرض المسلسل فلم يتم الكشف الموعد حتى الآن.

ماذا عن دعم التجارب الجديدة في مسلسل جريمة في منتصف الليل؟

صدر عن  عبد الله أنه قد أكد بالفعل أنه لم يتخوف من من أن يشارك في عمل ذلك المسلسل، وقد أشار إلى أن الدور الخاص بكفنان يعتبر بعضا من الدعم  كتلك التجارب وكذلك أن تساهم في بنائها، وقد قام عبد الله بتوضيح نقطة بسيطة عن المسلسل وهي أن ذلك المسلسل يقوم بالكشف الكواليس الخاصة بالعالم الخاص بالجامعات الخاصة المصرية، وقد أظهر المزايا والعيوب الخاصة بالجامعات وذلك بصورة حيادية، وأيضا قام  بإلقاء الضوء على عدة طرق خاصة بالتربية وكذلك التعليم السليمين وكذلك العلاقة بين الآباء والأبناء، وعلينا ذكر طاقم العمل للمسلسل وهو: ليلى سلمان، علي السبع، ونوف عبدالله، والعمل وكان المسلسل من تأليف محمد الغيطي، وكذلك من إخراج عصام شعبان.

 

مسلسل جريمة منتصف الليل موعد عرضه 2024 مسلسل جريمة منتصف الليل مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2024
Elfagr.org

مواد متعلقة

اعرف قبل أي حد..فكرة مسلسل عتبات البهجة 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على أحداث مسلسل "جريمة منتصف الليل" وموعد عرضه 2024

رمضان 2024.. كريم عبد العزيز يطرح البرومو التشويقي لـ مسلسل الحشاشين (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

(0-0) كواليس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2024

"من الدقيقة 1 إلى الدقيقة 90 + 6".. تفاصيل مباراة الأهلي وبلوزداد ثانية بثانية

الأهلي يتعادل سلبيًا أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

صراع الأبطال ينتهي بالتعادل السلبي ..شاهد ملخص مباراة الأهلي وشباب بلوزداد 16-2-2024

شوبير يتألق وينقذ الأهلي ..حرب تكتيكية بين الأهلي وشباب بلوزداد تنتهي بالتعادل 16-2-2024

اقرأ ملخص ونتيجة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يوم 16-2-2024 في بطولة دوري أبطال أفريقيا

مواجهة ماراثونية تنتهي بتعادل الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة قوية تنتهي بالتعادل السلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا