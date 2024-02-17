تعرف على موعد عرض مسلسل السجل الأسود والقنوات الناقلة 2024

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تعرف على موعد عرض مسلسل السجل الأسود والقنوات الناقلة 2024

تعرف على موعد عرض مسلسل السجل الأسود والقنوات الناقلة 2024، أفادت التقارير الصحفية بانضمام الفنان محمد عبدالواحد إلى طاقم عمل مسلسل "السجل الأسود"، وجاء هذا الانضمام بعد ترشيحه من قِبَل المخرج جميل المغازي الذي يشرف على إخراج العمل. يُذكر أن مسلسل "السجل الأسود" من تأليف الفنان ياسر بدوي، ويُنتجه عاصم المنياوي.

مسلسل السجل الأسود

انتهى خالد سليم، من تصويره مسلسله السابق، الذي شارك فيه حسين فهمي، نهال عنبر، علاء مرسي، سامي مغاوري، ضياء الميرغني، صبري عبد المنعم، ميس حمدان، ساري أسعد، كاترين علي، وعادت نسمة محمود وصورت دورها في المسلسل وقد شارك فيه خالد سليم ومنذر ريحانه ومي سليم ودينا، وقد انتهت الفنانة المعروفة نسمة محمود من التصوير الخاص بدورها فيفي المسلسل السابق، والذي شاركت فيه مع الفنانة سمية الخشاب وكذلك نضال الشافعي اخراج، ولم يتم تحديد موعد عرض المسلسل إلى الوقت الحالي، ولكنه يتم نقله على قناة ام بي سي مصر.

ماذا عن إخراج وتأليف مسلسل السجل الأسود

وقد أشير إلى معلومة مهمة بخصوص العمل القائم على مسلسل السجل الأسود وهي أن ذلك المسلسل قائم بالفعل بشكلٍ طبيعي، ومؤخرا قد انضم بالفعل للعمل على المسلسل الفنان أشرف زكي والفنانة لوسي، وهي سوف تظهر  في الجزء الثاني من ذلك العمل، وقد جرى بالفعل تعاقدا مع المطربة المشهورة أسماء لزرق، حتى تقوم بغناء التتر، وقد شارك الفنان  منذر رياحنة، وكذلك دينا، أيضا هالة فاخر وكوكي وذلك بجانب الفنان القدير خالد سليم ووالفنانة المعروفة مي سليم.

  • إخراج المسلسل: جميل المغازي
  • ﺗﺄﻟﻴﻒ المسلسل: ياسر بدوي
  • طاقم العمل: خالد سليم، ومنذر رياحنة، ومي سليم  وهالة فاخر  ومحمد نجاتي  وحازم إيهاب، كما أن اللغة المكتوب بها المسلسل هي اللغة العربية وبلد الإنتاج تكون مصر
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