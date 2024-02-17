مسلسلات رمضان 2024 watchit..قصة وأحداث مسلسل الحشاشين وموعد العرض الرسمي

بوابة الفجر

مسلسلات رمضان 2024، يبحث الكثيرون عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، مع بدء العد التنازلي لشهر رمضان الكريم،كشف تامر مرسي، برومو مسلسل «الحشاشين» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، المُقرر طرحه في موسم رمضان 2024، إذ يقدم كريم المسلسل المأخوذ عن قصة حقيقية.

وظهر كريم في البرومو وهو يرتدي ملابس مناسبة للعصر مجرى الأحداث وهو القرن الحادي عشر، وعباراته كانت مُخيفة، إذ قال في البرمو: «أنا عايز الرعب يملؤ القلوب.. واللي يعترضنا يتقتل بأبشع الطُرق.

قصة مسلسل الحشاشين

مسلسل «الحشاشين» يدور حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبدالعزيز، وجماعة، والأحداث تدور عام 1000، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية.

يتناول المسلسل قصص طائقة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح في القرن الـ 11، حيث ترجمت كلمة الحشاشين فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى النفوس الرعب والفزع.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوى، سارة الشامى، تأليف عبدالرحيم كمال والإخراج بيتر ميمى.

 

 

 

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