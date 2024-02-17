مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد يلا شوت بث مباشر

منافسة إنجليزية بين Brentford vs Liverpool اليوم، مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي، بث مباشر مباراة ليفربول وبرينتفورد، اليوم السبت الموافق 17 من شهر فبراير الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد «جريفين بارك».

وتنطلق مباراة ليفربول وبرينتفورد، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي بث مباشر

مواجهة قوية ينتظرها عشاق الكرة الإنجليزية، والتي تجمع بين ليفربول وبرينتفورد، وذلك لحساب الجولة 25 من مسابقة «البريميرليج» هذا الموسم، حيث يسعى الريدز لتحقيق الفوز ومواصلة الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق ليفربول مباراة برينتفورد، وهو متسلحًا بعودة النجم الدولي محمد صلاح إلى صفوف الريدز، وذلك عقب غياب «الفرعون المصري» لمدة شهر عن الملاعب بسبب الإصابة مع منتخبنا الوطني في بطولة كأس أمم إفريقيا.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد يلا شوت بث مباشر

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 54 نقطة من 24 مباراة خاضهم «الريدز» في المسابقة هذا الموسم، وذلك بواقع 16 انتصار و6 تعادلات، وتلقت كتيبة يورجن كلوب الهزيمة في مباراتين.

بينما يدخل فريق برينتفورد صاحب الأرض والجمهور مباراة ليفربول، وهو في جعبته 25 نقطة من 23 مباراة، حيث يحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

بث مباشر مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

وتقدم «بوابة الفجر» بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد برينتفورد، اليوم السبت الموافق 17 من شهر فبراير الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد «جريفين بارك».

وتنطلق مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر يلا شوت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

يسعى ليفربول إلى الحفاظ على ريادته للدوري الإنجليزيّ الممتاز وهو يخوض الجولة الـ25 على ملعب برينتفورد، مباراة تعرف متغيرات كثيرة بالنسبة للمدرب الألماني يورغن كلوب الذي استعاد الظهير الأيسر الأسكتلندي أندرو روبيرتسون كما تدرب النّجم المصريّ محمد صلاح مع الفريق بشكل طبيعيّ ما يوحي بعودته لخوض بعض الدقائق بقميص الفريق الأحمر خلال هذه المباراة.

في وقت تعرضت آمال النّجم الإنجليزيّ ألكسندر أرنولد إلى الانتكاسة بعد تجدد إصابته في الركبة وهو ما يبعده عن الملاعب خلال هذا الشهر، كما يتواصل غياب النّجم المجريّ دومينيك سوبوزلاي عن وسط ليفربول.

ويلعب ليفربول في مواجهة فريق يعيش انتعاشة كبيرة بعد الفوز على ولفرهامبتون خلال الجولة الماضية، بفضل تألق نجمه إيفان توني، الذي سجل 3 أهداف في آخر 4 مباريات.

ونخصص هذا الموضوع للحديث عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم ضد برينتفورد فى الدوري الإنجليزي الممتاز، وعن أهمّ العناوين المرتبطة بها.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم ضد برينتفورد فى الدوري الإنجليزي الممتاز

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصريّة للدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُبثّ مباراة ليفربول وبرينتفورد عبر قناة "بي إن سبورتس" بصوت المعلق حفيظ الدراجي، انطلاقًا من الـ 15:30 بتوقيت السّعودية والـ14:30 بتوقيت مصر والـ16:30 بتوقيت الإمارات.

قناة BEIN SPORTS 1 HD على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة BEIN SPORTS 1 HD على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد مجانا في الدوري الإنجليزيّ

وتحظى أيضا قمّة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزيّ، بمتابعة عالمية عبر مجموعة من القنوات المفتوحة التي تبثّ المباريات بشكل مباشر عبر مختلف الأقمار، وبإمكان الجماهير العربية البحث بسهولة عن الترددات التالية من أجل متابعة المباراة.

قناة NOVA SPORTS على قمر هوتبرد

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة آرينا سبورت على قمر يوتلسات 16

التردد: 11554

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيفية مشاهدة البثّ المباشر لمباراة ليفربول وبرينتفورد أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تُبثّ عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

آخر خمس مواجهات بين ليفربول وبرينتفورد:

فوز ليفربول: 3 انتصارات

فوز برينتفورد: انتصار واحد

التعادل: تعادل واحد

ترتيب ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

المركز الفريق لعب النقاط ليفربول 1 24 54 برينتفورد 14 23 25

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

المباراة توقيت السّعودية توقيت الإمارات توقيت مصر القنوات الناقلة ليفربول - برينتفورد 15:30 16:30

14:30 BEIN Sports HD 1



ملعب المباراة: غريفين بارك

البطولة: الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة الـ25

معلق المباراة: حفيظ الدراجي

حكم المباراة: مايكل أوليفير

معلق مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

أسندت قنوات "BEIN SPORTS" الناقل الحصريّ لمباريات الدوري الإنجليزيّ الممتاز لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مهمّة التعليق على واحدة من أهمّ مباريات الجولة الـ25 بين ليفربول وبرينتفورد على ملعب غريفين بارك إلى المعلق حفيظ الدراجي.

وسيتولى الدراجي التعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى، بينما بإمكان الجماهير اختيار التعليق باللغة الإنجليزية عبر القناة الصوتية الثانية.

تشكيلة ليفربول المتوقعة في مواجهة برينتفورد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: روبيرتسون - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - برادلي

خط الوسط: جونز - إندو - أليكسيس ماكاليستر

خط الهجوم: جوتا - نونييز - لويس دياز

تشكيلة برينتفورد المتوقعة في مواجهة ليفربول:

حراسة المرمى: فليكين

خط الدفاع: راسموسين - بينوك - كولينز - هيكي

خط الوسط: يانسن - يانيلت - نورغارد

خط الهجوم: مبويمو - ويسا - توني