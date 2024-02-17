موازنة وضعيات اليوغا يمكن أن تعزز التركيز بشكل كبير وهذه الوضعيات لا تقوي جسدك الجسدي فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز الاستقرار العقلي.

لتحسين التركيز.. 5 وضعيات فعالة لليوجا لا تفوتك

وبعض وضعيات التوازن البسيطة والمباشرة والفعالة التي تساهم في تحسين التركيز، وفيما يلي 5 وضعيات يوغا حسب ما كشفه الدكتور سيدها أكشار، مؤسس Akshar Yoga Kendraa، والتي من شأنها تحسين تركيزك.

وضعية الشجرة (فريكشاسانا)

قف طويلًا مع ضم القدمين معًا، وحوّل الوزن إلى ساق واحدة.

ضع باطن القدم الأخرى على الجزء الداخلي من الفخذ أو الساق.

اجمع راحتي اليدين معًا أمام الصدر.

ركز على نقطة ثابتة وتنفس بثبات.

تعمل هذه الوضعية على تحسين التوازن والتركيز.

وضعية النسر (جاروداسانا)

ابدأ بوضعية الوقوف والذراعين على جانبيك.

ارفع قدمًا واحدة، واعبرها فوق الأخرى، ثم اربطها خلف ربلة الساق.

عبور ذراع واحدة فوق الأخرى، والانحناء عند المرفقين.

ركز نظرك على نقطة من أجل الاستقرار.

وضعية النسر تعزز التركيز والتوازن.

وضعية المحارب (فيرابهادراسانا)

ابدأ بوضعية الوقوف، مع مباعدة القدمين بمقدار عرض مفصل الورك.

قم بنقل الوزن على ساق واحدة ومد الساق الأخرى إلى الخلف.

في نفس الوقت، قم بتحريك الجذع للأمام، لتكوين شكل حرف T.

إبقاء الأسلحة موازية للأرض.

هذه الوضعية تقوي الساقين وتحسن التركيز.

وضعية سيد الرقص (ناتاراجاسانا)

قف على ساق واحدة، وثني الركبة الأخرى، وأمسك الكاحل.

قم بتمديد الساق المرفوعة إلى الخلف بينما تميل إلى الأمام.

مد الذراع المعاكس للأمام، مع الحفاظ على التوازن.

ركز على التنفس الثابت ونقطة ثابتة. وضعية الراقصة تعزز التركيز والرشاقة.

وضعية الغراب (باكاسانا)