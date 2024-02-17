لتحسين التركيز.. 5 وضعيات فعالة لليوجا لا تفوتك
موازنة وضعيات اليوغا يمكن أن تعزز التركيز بشكل كبير وهذه الوضعيات لا تقوي جسدك الجسدي فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز الاستقرار العقلي.
لتحسين التركيز.. 5 وضعيات فعالة لليوجا لا تفوتك
وبعض وضعيات التوازن البسيطة والمباشرة والفعالة التي تساهم في تحسين التركيز، وفيما يلي 5 وضعيات يوغا حسب ما كشفه الدكتور سيدها أكشار، مؤسس Akshar Yoga Kendraa، والتي من شأنها تحسين تركيزك.
وضعية الشجرة (فريكشاسانا)
- قف طويلًا مع ضم القدمين معًا، وحوّل الوزن إلى ساق واحدة.
- ضع باطن القدم الأخرى على الجزء الداخلي من الفخذ أو الساق.
- اجمع راحتي اليدين معًا أمام الصدر.
- ركز على نقطة ثابتة وتنفس بثبات.
- تعمل هذه الوضعية على تحسين التوازن والتركيز.
وضعية النسر (جاروداسانا)
- ابدأ بوضعية الوقوف والذراعين على جانبيك.
- ارفع قدمًا واحدة، واعبرها فوق الأخرى، ثم اربطها خلف ربلة الساق.
- عبور ذراع واحدة فوق الأخرى، والانحناء عند المرفقين.
- ركز نظرك على نقطة من أجل الاستقرار.
- وضعية النسر تعزز التركيز والتوازن.
وضعية المحارب (فيرابهادراسانا)
- ابدأ بوضعية الوقوف، مع مباعدة القدمين بمقدار عرض مفصل الورك.
- قم بنقل الوزن على ساق واحدة ومد الساق الأخرى إلى الخلف.
- في نفس الوقت، قم بتحريك الجذع للأمام، لتكوين شكل حرف T.
- إبقاء الأسلحة موازية للأرض.
- هذه الوضعية تقوي الساقين وتحسن التركيز.
وضعية سيد الرقص (ناتاراجاسانا)
- قف على ساق واحدة، وثني الركبة الأخرى، وأمسك الكاحل.
- قم بتمديد الساق المرفوعة إلى الخلف بينما تميل إلى الأمام.
- مد الذراع المعاكس للأمام، مع الحفاظ على التوازن.
- ركز على التنفس الثابت ونقطة ثابتة. وضعية الراقصة تعزز التركيز والرشاقة.
وضعية الغراب (باكاسانا)
- ابدأ بوضعية القرفصاء مع مباعدة اليدين بمقدار عرض الكتفين.
- ضع الركبتين على الجزء الخلفي من الذراعين.
- رفع القدمين عن الأرض، مع الموازنة بين اليدين.
- إشراك العضلات الأساسية والنظر إلى الأمام.
- وضع الغراب يبني التركيز الذهني والقوة.