أوضاع اليوجا المناسبة لتحسين مشاعرك تجاه الشريك

يمكن أن يكون الانخراط في أوضاع اليوجا التي تفتح القلب طريقة ممتعة لتحسين مشاعرك تجاه الشريك، ولا تعمل هذه الوضعيات على تعزيز المرونة والقوة البدنية فحسب، بل توفر أيضًا إحساسًا بالانفتاح والتواصل.

ودعونا نستكشف بعض أوضاع اليوجا المباشرة والفعالة التي تفتح القلب والتي يمكنك دمجها في ممارستك للاستمتاع بعلاقة جيدة مع الشريك.

وفيما يلي بعض أوضاع اليوغا التي اقترحها سيدها أكشار، معلم اليوغا ومؤسس Akshar Yoga Kendraa:

وضعية الكوبرا (بهوجانجاسانا)

استلقي على بطنك مع وضع يديك تحت كتفيك.

خذ شهيقًا وارفع صدرك عن الأرض، مع إبقاء مرفقيك مثنيين قليلًا.

ركز على فتح قلبك عن طريق سحب كتفيك إلى الخلف وإلى الأسفل.

وضعية الجسر (سيتو بانداسانا)

استلقي على ظهرك مع ثني الركبتين والقدمين متباعدتين بمقدار عرض الوركين.

استنشق، واضغط على قدميك، وارفع وركيك نحو السقف.

أبقِ صدرك مفتوحًا واشغل عضلات المؤخرة لدعم الوضع.

وضعية الجمل (أوستراسانا)

اركع على السجادة مع مباعدة الركبتين بمقدار عرض الورك.

قم بالرجوع للخلف وأمسك بكعبيك، وافتح صدرك نحو السماء.

حافظ على محاذاة الوركين فوق ركبتيك وتنفس بعمق.

وضعية السمكة (ماتسياسانا)

استلقي على ظهرك، ضعي يديك تحت وركيك، مع توجيه راحتي اليدين للأسفل.

اضغط على ساعديك لرفع صدرك وأعلى ظهرك عن السجادة.

قوس ظهرك، مما يسمح لمركز قلبك بالارتفاع.

الكلب المتجه للأعلى (Urdhva Mukha Svanasana)

ابدأ بوضعية اللوح الخشبي ثم انزل للأسفل، مع إبقاء مرفقيك قريبين من جسمك.

استنشق، وقم بتصويب ذراعيك، وارفع صدرك مع إبقاء فخذيك بعيدًا عن السجادة.

قم بإشراك عضلات ظهرك لفتح القلب بشكل أعمق.



وضعية العجلة (أوردفا دانوراسانا)

استلقي على ظهرك، واثني ركبتيك، وباعدي قدميك بمقدار عرض الوركين.

ضع يديك بجانب رأسك، وأصابعك تشير نحو كتفيك.

اضغط على راحتي يديك وقدميك لرفع جسمك بالكامل إلى شكل عجلة.

وضعية القوس (دانوراسانا)