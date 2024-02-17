7 وضعيات يوجا لخفض نسبة السكر في الدم

يمكن أن تكون اليوجا عنصرًا قيمًا في إدارة مرض السكري، حيث يوفر الانخراط في ممارسة اليوغا بشكل منتظم العديد من الفوائد الجسدية والعقلية التي تساهم في الصحة العامة ويمكن أن تساعد في السيطرة على مرض السكري.

وسنستكشف هنا كيف يمكن دمج وضعيات اليوغا وتمارين التنفس المحددة في روتين إدارة مرض السكري.

تاداسانا (وضعية الجبل)

قف مع ضم قدميك معًا، وذراعيك على جانبيك.

استنشق، وارفع ذراعيك إلى أعلى، وراحتا اليدين في مواجهة بعضهما البعض.

قم بتمديد جسمك بالكامل إلى أعلى، وارفعه على أصابع قدميك.

حافظ على الوضعية لبضعة أنفاس، مع الحفاظ على تنفس ثابت.

يعمل تاداسانا على تحسين وضعية الجسم، ويقوي الفخذين والركبتين والكاحلين، ويمكن أن يساعد في تحسين الدورة الدموية، وهو أمر مفيد لإدارة مرض السكري.

فريكشاسانا (وضعية الشجرة)

قم بتحويل وزنك على ساقك اليسرى.

ضع نعل قدمك اليمنى على الفخذ الأيسر الداخلي أو الساق (تجنب الركبة).

اجمع راحتي يديك معًا أمام صدرك.

يعززالتمرين التوازن والتركيز والاستقرار.

كما أنه يحفز البنكرياس، مما قد يدعم إنتاج الأنسولين.

باشيموتاناسانا (الانحناء للأمام بالجلوس)

اجلس مع تمديد ساقيك إلى الأمام.

الزفير، والانحناء إلى الأمام من الوركين.

أمسك قدميك أو ساقيك، مع الحفاظ على استقامة الظهر.

تعمل هذه الأسانا على تمديد العمود الفقري وأوتار الركبة وتحفيز الكبد والكلى.

قد يساعد في تحسين عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم.

بهوجانجاسانا (وضعية الكوبرا):

استلقي على بطنك، وساقيك ممتدتين، وراحتي يديك بجانب صدرك.

استنشق، ارفع الجزء العلوي من جسمك، مع إبقاء الحوض على الأرض.

حافظ على الوضعية، مع التركيز على الانحناء الخلفي اللطيف.

يقوي بهوجانجاسانا عضلات الظهر ويمكن أن يحفز أعضاء البطن، مما قد يساعد في عملية الهضم ويعزز وظيفة التمثيل الغذائي بشكل عام.

سافاسانا (وضعية الجثة)

استلقي على ظهرك، وذراعيك على جانبيك، وراحتي اليدين متجهتين للأعلى.

أغمض عينيك وركز على أنفاسك، مما يسمح لجسمك بالاسترخاء التام.

سافاسانا يعزز الاسترخاء العميق، ويقلل من التوتر والقلق.

يمكن أن يؤثر التوتر المزمن سلبًا على مستويات السكر في الدم، لذا فإن دمج تقنيات الاسترخاء أمر ضروري في إدارة مرض السكري.

أنولوم فيلوم براناياما (التنفس البديل من الأنف):

الجلوس بشكل مريح، مع العمود الفقري المستقيم.

أغلق فتحة أنفك اليمنى بإبهامك واستنشق من خلال فتحة الأنف اليسرى.

أغلق فتحة الأنف اليسرى بإصبعك الدائري وقم بالزفير من خلال اليمين.

يساعد Anulom Vilom Pranayama على تحقيق التوازن في الجهاز العصبي ويمكن أن يكون له تأثير مهدئ على العقل.

وقد يساهم في الحد من التوتر، وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة مرض السكري.

المشي الشفاء

ارفع ذراعيك للأعلى مع إبقائهما على مسافة عرض الكتفين.

ابدأ المشي مع رفع ذراعيك في هذا الوضع ويمكن أن ترتفع يديك في الهواء لمدة 1-3 دقائق.

في البداية، قد لا يكون هذا ممكنًا حيث سيتعين عليك تدريب عضلات ذراعيك وأكتافك وتقويتها.

قم ببناء ما يصل إلى 1-3 دقائق تدريجيًا عن طريق البدء بزيادة دقيقة وهكذا حتى تصبح قادرًا جسديًا بدرجة كافية مع القوة المطلوبة لرفع ذراعيك لمدة 1-3 دقائق متواصلة.

تتطلب منك ممارسة الجولة الواحدة أداء ما لا يقل عن ثلاث مجموعات من جولات المشي هذه، مدة كل منها 1-3 دقائق على الأقل.

ملحوظة

قبل البدء في أي روتين تمرين جديد، خاصة إذا كنت مصابًا بمرض السكري، من المهم استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، في حين أن اليوغا يمكن أن تكون مفيدة، إلا أنها يجب أن تكون مكملة لخطة شاملة لإدارة مرض السكري تشمل الأدوية والنظام الغذائي والفحوصات الطبية المنتظمة.