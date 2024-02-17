نقص فيتامين ب 12 يعرض جسم الإنسان لمجموعة من الأمراض بما في ذلك فقدان الوزن الشديد والتعب الشديد وفقدان التركيز.

ونحن نتحدث هنا عن فيتامين ب12 أو الكوبالامين، وهو الفيتامين الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تخليق الحمض النووي والعديد من الوظائف الرئيسية الأخرى في الجسم.

ويمكن أن يكون لنقص فيتامين ب 12 آثار واسعة النطاق على الصحة، مما يؤثر على الصحة البدنية والعقلية، ويحتاج الإنسان إلى استهلاك 2.4 ميكروغرام (مكغ) من فيتامين ب12 يوميًا.

شاب لا يستطيع المشي بسبب نقص فيتامين ب12

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل، فإن شابًا يبلغ من العمر 33 عامًا لا يستطيع المشي بعد عدم تناول اللحوم أو الأسماك لمدة ست سنوات، وكشف لوسائل الإعلام أن توقف عن تناول اللحوم والأسماك في منتصف العشرينات من عمره ليحاول أن يكون أكثر صحة.

وفي البداية شعر بالارتياح ولكن بعد عام، عان من التعب "الشديد"، وبعد ست سنوات كان مرهق للغاية لدرجة أنه لايستطيع المشي على الرغم من استهلاك الجبن والبيض والحليب ولكن ذلك لم يكن كافيًا لتلبية احتياجاته اليومية من فيتامين ب12.

فقر الدم بسبب فيتامين ب12

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى فقر الدم الضخم الأرومات، وهي حالة تتميز بإنتاج خلايا دم حمراء كبيرة وغير ناضجة بشكل غير طبيعي.

وينتج عن هذا النوع من فقر الدم أعراض مثل التعب والضعف وشحوب الجلد وضيق التنفس ودون كمية كافية من فيتامين ب 12، يكافح الجسم لإنتاج خلايا دم حمراء صحية، مما يضعف نقل الأكسجين ويؤدي إلى مضاعفات مرتبطة بفقر الدم.

​الأعراض العصبية التي تظهر بسبب نقص فيتامين ب12

يمكن أن تتراوح المظاهر العصبية لنقص فيتامين ب 12 من خفيفة إلى شديدة وقد تشمل وخزًا أو تنميلًا في اليدين والقدمين (تنمل)، وصعوبة في المشي، ومشاكل في التوازن، وفقدان الذاكرة، وضعف الإدراك، والاكتئاب.

وتنشأ هذه الأعراض بسبب دور فيتامين ب12 في الحفاظ على سلامة الغمد المايليني، وهو الغطاء الواقي للألياف العصبية ويمكن أن يؤدي الضرر الناجم عن نقص الجهاز العصبي إلى عجز عصبي لا رجعة فيه إذا ترك دون علاج.