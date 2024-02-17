مصادر تعويض نقص فيتامين ب 12 للنباتيين وكبار السن

ارتبط نقص فيتامين ب 12 بالاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق والذهان الآليات الدقيقة الكامنة وراء هذه الأعراض النفسية ليست مفهومة تمامًا ولكنها قد تنطوي على تغييرات في وظيفة الناقل العصبي وكيمياء الدماغ علاج نقص B12 الأساسي قد يحسن الأعراض النفسية والصحة العقلية العامة.

انخفاض مستويات فيتامين ب12 يشكل خطرا على صحة القلب

وتشير الأبحاث الناشئة إلى أن نقص فيتامين ب 12 قد يساهم في عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك المستويات المرتفعة من الهوموسيستين، وهو مركب مرتبط بتصلب الشرايين وأحداث القلب والأوعية الدموية.

وارتفاع مستويات الهوموسيستين الناتج عن نقص فيتامين ب12 يمكن أن يضعف وظيفة بطانة الأوعية الدموية، ويعزز الالتهاب، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

النباتيون وكبار السن أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب12

نظرًا لوجود فيتامين ب 12 بكثرة في الأطعمة غير النباتية، فإن أولئك الذين لا يتناولون مثل هذه الأطعمة يكونون أكثر عرضة للإصابة بنقص هذا الفيتامين، وأفضل مصادر فيتامين ب 12 للنباتيين تشمل:

- الأجبان ومنتجات الألبان

- الحبوب المدعمة

- العصائر المدعمة

- الحليب المدعم والتوفو

- ماء فيتامين

- مسحوق مصل اللبن

بالإضافة إلى تناول الأطعمة المذكورة أعلاه، قد يرغب النباتيون الذين يعانون من نقص فيتامين ب12 أيضًا في التفكير في تناول المكملات الغذائية أو زيادة تناولهم للأطعمة المدعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامين.

وزيادة كمية الخميرة الغذائية، والحليب النباتي المدعم، ويقوم الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب12 بفحص مستويات الدم لديهم بشكل منتظم وتحدثوا مع أخصائي الرعاية الصحية للحصول على المشورة بشأن كيفية التعامل معه، وبدائل اللحوم المدعمة في نظامهم الغذائي.

علامات نقص فيتامين ب12

يمكن أن يظهر نقص فيتامين ب 12 في علامات وأعراض مختلفة، بما في ذلك التعب والضعف والدوار بسبب انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء وضعف توصيل الأكسجين إلى الأنسجة قد تحدث أيضًا أعراض عصبية مثل التنميل أو الوخز في اليدين والقدمين، وصعوبة المشي، ومشاكل في الذاكرة، والتدهور المعرفي، مما يعكس تلف الأعصاب وضعف وظائف المخ.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يعاني الأفراد من تغيرات مزاجية، بما في ذلك الاكتئاب أو التهيج أو القلق. قد تنشأ مشاكل في الجهاز الهضمي مثل فقدان الشهية، وفقدان الوزن، والإمساك، إلى جانب التهاب اللسان (التهاب اللسان) وتقرحات الفم ويعد التعرف الفوري على نقص فيتامين ب 12 وعلاجه أمرًا ضروريًا لمنع المضاعفات وتحسين الصحة العامة.