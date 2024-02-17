نتنياهو يزعم: نحن في طريقنا إلى النجاح

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

زعم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم السبت، أن إسرائيل في طريقها إلى النصر، موضحًا أنها بحاجة إلى الوحدة الحقيقية.
وغرد نتنياهو على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم، أكد من خلالها أن أغلب الشعب الإسرائيلي يطالب بتحقيق النصر، سواء كانوا من الجنود أو المصابين أو العائلات الثكلى.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه لتحقيق النصر فإن إسرائيل تحتاج إلى شيء واحد وهو الوحدة، وليست وحدة مؤقتة، بل وحدة حقيقية، على حد زعمه.
وأضاف: "جنودنا مصرون على مواصلة الحرب حتى النهاية، الجميع يقول إنه يجب أن نواصل حتى الانتصار وحتى نقضي على حماس".
وأكد نتنياهو، أن إسرائيل لن تتنازل أمام أي ضغط وفي مواجهة الإملاءات الدولية لأننا ملتزمون بالقضاء على الشر"، مشيرا إلى أن التسوية مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة.
 

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