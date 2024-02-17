أسماء مسلسلات رمضان الخليجية 2024 (القائمة الكاملة)، حاليًا، يواصل نجوم الدراما الخليجية تصوير مسلسلاتهم المقرر عرضها في شهر رمضان 2024، حيث يشهد هذا العام منافسة قوية بين عدد كبير من الفنانين البارزين في أعمال تتنوع بين التشويق، الأكشن، الكوميديا، والدراما، وغيرها من الأنواع الفنية.

وفيما يلي، قائمة ببعض "مسلسلات كويتية" و"مسلسلات سعودية" المنتظرة بشوق من قبل الجمهور خلال شهر رمضان.

مسلسلات خليجية في رمضان 2024

تنقل بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية قائمة للمسلسلات الخليجية في رمضان 2024.

بعد غيابك عني

"بعد غيابك عني" هو المسلسل الكويتي الذي ستظهر فيه إلهام الفضالة بدور "شاهة"، وهو الشخصية التي تحمل بطولة العمل. يشارك في هذا العمل عدد من نجوم ونجمات الكويت، من بينهم شهاب جوهر الذي يجسد شخصية "شعلان". وقد وصف جوهر هذه الشخصية بأنها "استفزازية"، مشيرًا إلى أنها تمثل تجربة جديدة بالنسبة له.

وأكد جوهر على عدم التقليدية في هذا العمل، حيث تم التركيز على استخدام التقنيات العالية وضمان الجودة، كما أشار إلى أنهم حرصوا كمنتجين أيضًا على توفير المعدات الحديثة التي تعزز جودة العمل. وعبر عن أمله في أن ينجحوا في تقديم شيء جديد ومميز للجمهور.

مسلسل بعد غيابك عني

أبطال مسلسل "بعد غيابك عني": يشارك بالعمل إلى جانب إلهام وشهاب كل من مرام البلوشي، تركي اليوسف، شهد سلمان، سلطان الفرج، إيمان فيصل، عبدالله عبدالرضا، شبنم خان، ملك وروان العلي، وغيرهم.

كواليس مسلسل بعد غيابك عني

شباب البومب 12

بعود فيصل العيسى مع مسلسل شباب البومب ١٢ ضمن المسلسلات السعودية في رمضان 2024، وهو مسلسل تلفزيوني سعودي كوميدي ساخر يناقش قضايا الشباب وقصصهم، وكان أول عرض له في 20 يوليو 2012.

كواليس شباب البومب 12

الفرج بعد الشدة

يتناول المسلسل الخليجي حقبة مهمة في تاريخ الكويت، حيث تدور الأحداث قبل عام 1950 في زمن الهيلق، من خلال تناول قصة بعض الشيوخ والتجار ومواقفهم مع الشعب الكويتي خلال هذه الأزمة التي مرت على شبه الجزيرة العربية.

يجمع المسلسل نخبة من فناني الخليج، ومن قطر: غازي حسين وصالح الملا وعبدالله ملك، ومن الكويت: عبدالإمام عبدالله، ومحمد العجيمي، وشهاب حاجية، وعبير الجندي، ومرام، وعبدالله الطليحي، ونواف الفجي، وبلال الشامي، وعبدالله النفيسي.

مسلسل الفرج بعد الشدة

وذكر عبدالعزيز مندني منذ فترة أنه بدء بتصوير مشاهده بمشاركة باقة كبيرة من النجوم. العمل هو للكاتب والمنتج مشاري حمود العميري، بالتعاون مع المخرج محمد الطوالة.

حياة جديدة

ينضم مسلسل حياة جديدة إلى قائمة المسلسلات السعودية في رمضان 2024 مع حسن عسيري، خالد الفراج، نيرمين محسن، فاطمة الشريف.

مسلسلات خليجية تُعرض على شاهد

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية المسلسلات الخليجية التي تعرض على شاهد

زوجة واحدة لا تكفي

عمل اجتماعي معاصر كتابة هبة مشاري حمادة ويتطرق إلى قضايا ملحة وجدلية تحدث في المجتمع بشكل يومي، تدور الأحداث في مدرسة، وتظهر فيه نور بشخصية (زينة) ابنة هدى حسين في العمل.

يشارك فيه هدى حسين، نور الغندور، ماجد المصري، زين جوليا، أحمد إيراج، أيتن عامر،، فاطمة الصفي، ليلى عبدالله، لولوة الملا،، حمد اشكناني، ناصر الدوسري، نور الشيخ وخالد الشيخ، وغيرهم وهو من إنتاج إيغل فيلمز/ جمال سنان.

يس عبدالملك

تمر حياة “يس عبدالملك” بمراحل مختلفة تحمل الكثير من التفاصيل التي يتم الكشف عنها مع تصاعد الأحداث والمواجهات.

يشارك في العمل سعد الفرج، عبدالرحمن العقل، حسين المهدي، فتات سلطان، ليالي دهراب، أحمد النجار، وغيرهم. ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد خالد النشمي ﺇﺧﺮاﺝ مناف عبدال

من كثر حبي لك

يشارك في المسلسل إبراهيم الحربي، حمد العماني، فاطمة الطباخ، شوق الهادي، نور الشيخ، خالد الشاعر وغيرهم، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ نور البدري وإخراج حسين الحليبي

خيوط المعازيب

تدور الأحداث في الستينات في حارة "معازيب البشوت" وهذه الفترة اشتهرت فيها السعودية وخاصة في الإحساء بصناعة البشوت. وتتوالى الأحداث لتصل إلى نهاية تلك الحقبة بعد دخول الأقمشة المستوردة والتعليم وتغير نمط الحياة.

يشارك في بطولة المسلسل عبدالمحسن النمر، إبراهيم الحساوي، ريم أرحمة، فيصل الدوخي، سمير الناصر، سعيد قريش، آمال الرمضان، لبنى بوخمسين، مريم حسين وغيرهم. وهو من تأليف حسن العبدي بمشاركة الكاتب عباس الحايك، د.محمد البشير، عبدالمحسن الضبعان وأسامة القس، وبإشراف هناء العمير، وإخراج عبدالعزيز الشلاحي ومناف عبدآل.

جاك العلم

كوميديا خفيفة تجمع ريم عبدالله وماجد مطرب فواز.

سكة سفر 3

يعود الثلاثي سعد عزيز ومحمد الشهري وصالح أبو عمره ومغامراتهم في الموسم الثالث من سكة سفر والذي انتهى تصويره حيث شارك محمد الشهري الجمهور صورة من الاحتفالية وعلّق: فرررررررررررركش خلصنا تصوير مسلسل ⁧‫#سكة_سفر‬⁩ الجزء الـ3 ..يارب يعجبكم هالسنه ويكون مختلف بقصته وشكله وضيوفه..وسامحونا لو قصرنا 🙌🏼 الله يبلغنا وياكم رمضان واحنا بأفضل حال وفرح".

خطة باء

مسلسل سعودي من بطولة إبراهيم الحجاج وكل من ميلا الزهراني، إبراهيم الخيرالله، زياد العمري وغيرهم.

مسلسلات كويتية وخليجية في رمضان 2024

أيضًا سيتم عرض المسلسلات الكويتية التالية خلال شهر رمضان المقبل: