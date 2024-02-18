رئيس الوزراء العراقي لأعضاء الكونجرس: يجب إنهاء وجود التحالف بالعراق

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، على وصول القوات الأمنية العراقية إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد.

وأضاف السوداني، خلال مباحثات مع أعضاء من الكونجرس الأمريكي، بأنه من الضروري الانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بين بغداد والدول الأعضاء في التحالف.

وأكد السوداني، لأعضاء الكونجرس ضرورة إنهاء مهام التحالف في العراق، مشيرا إلى أن العراق يمر بحالة تعافي في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات في مختلف المجالات التنموية.

وفي الآونة الأخيرة، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على مواقع في سوريا والعراق، قالت إنها ردا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن.
 

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