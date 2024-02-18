مسلسلات رمضان 2024 تونس على القنوات التونسية، فيما يلي قائمة بعناوين ومواعيد جميع المسلسلات التونسية المقرر عرضها، بالإضافة إلى توفر الأعمال الدرامية والكوميدية، وكذلك المسلسلات الحماسية والحزينة في الفن التونسي.

وتتوفر العديد من القنوات المختلفة في تونس، بما في ذلك المحطات الإخبارية والرياضية والدينية التي تقدم البرامج الدينية، وكذلك العديد من القنوات التي تعرض جميع مسلسلات رمضان.

مسلسلات رمضان 2024 تونس

مع اقتراب شهر رمضان 2023، يترقب الجمهور التونسي مسلسلاته المفضلة التي تتنوع بين القصص الحقيقية والترفيه الكوميدي، تقدم القنوات التونسية مجموعة مثيرة وممتعة من المسلسلات لتثير التنافس بين الأعمال السينمائية العربية بأسلوب مميز.

تتميز الدراما التونسية بتنوع مضمونها وعدم التشابه في حكايات المسلسلات المعروضة، مما يضفي عليها جاذبية خاصة فيما يلي قائمة بجميع مسلسلات رمضان 2023 في تونس:

مسلسل حرقة الضفة الأخرى الجزء الثاني

أنشأ مدير المسلسل التلفزيوني Burning the Other Bank حلقة ثانية لكن هذه الحلقة تحكي قصة مختلفة، حيث تعود شعبية الحلقة الأولى إلى أحداث الحياة الواقعية والقضايا التي صورتها.

تركز أحداث هذه المسلسلات على مشكلة كبيرة جدًا، وسيتم تصوير المسلسل بين إيطاليا وتونس حسب المخرج.

كما ذكر مخرج المسلسل عدد الشخصيات النبيلة التي ظهرت فيه وكيف ستكون رائعة الممثلة منى نور في الجزء الدين.

مسلسل كان يامكنش الجزء الثاني

تدور أحداث هذه السلسلة بطريقة كوميدية وروح الدعابة للغاية حيث يسافر بطل الرواية بالزمن إلى زمن في تاريخ الدولة التونسية.

ومن الأسماء التي ظهرت في هذا العمل اللامع الفنانون فتحي الهداوي ونعيمة الجاني وشخصيات أخرى ابتعدت عن عالم الفن لفترة قبل العودة.

مسلسل الفوندو الجزء الثاني

هذا أحد البرامج التي راهن عليها المذيعون التونسيون لأنه نال الكثير من المشاهدات والمتابعات في موسمه الأول.

وتتركز أحداث العرض على الصعوبات المجتمعية والمواضيع التي تشمل الاحتيال والتهريب ووجودها والتدهور الأخلاقي وغيرها من المشاكل التي يعالجها العرض.

شارك في الجزء الأول عدد كبير من الأبطال التونسيين المشهورين أما الجزء الثاني فسيضم عددًا كبيرًا من المؤدين، وهذا يعد أفضل مسلسلات رمضان 2023 تونس.

مسلسل براءة

هذا المسلسل مكون من 30 حلقة والذي يدور حول موضوع تونسي منتشر في المجتمع ويعرض أحداثًا تدور في جميع الأنحاء.

تم تصوير هذه القطعة الفنية التونسية من قبل العديد من الممثلين.

شاركت عزة السليماني وياسين بن قمرة وفنانين آخرين في أفلام المخرج الفهري.

مسلسل حب ملوك

هذا المسلسل الذي سيعرض طوال شهر رمضان المبارك يعرض أحداث كوميدية مسلية بشكل لا يصدق مستوحاة من الأحداث الجارية في الدولة التونسية.

عرضت هذا المسلسل الفني عددًا مثيرًا من الأبطال التونسيين من بينهم الفنانتان الموهبتان مي نور الدين وجمال المدني.

مسلسل البالاص

تشكل هذه السلسلة الجديدة 15 حلقة فقط والتي ستعرض لأول مرة في شهر رمضان المبارك في عام 2022، ويعتقد أن شركة Vertigo هي شركة الإنتاج التي تقف وراء هذا العمل.

ويشارك في هذا المسلسل الفنانات سيف عمران وريم الزريبي وأميرة الدرويش بالإضافة إلى ضيوف وفنانين آخرين.

مسلسل فندق المغرب العربي

تدور حكاية هذه السلسلة الجديدة والمرموقة حول فندق يتركه الأب لابنه ويحاسبه على الكثير. لكن بعد أزمة كورونا عندما أغلقت الفنادق وحظر السفر ووضع هذا الابن والده في ورطة مالية وتراكم عليه ديون.

يواصل الابن بذل الجهود لمنع فندق والده من الخروج من العمل أو طرحه للبيع بالمزاد مما يجعله يواجه العديد من التحديات طوال حلقات المسلسل، ومع ذلك فقد تمكن من التغلب على هذه التحديات في النهاية وحفظ الفندق من الخروج من الأعمال التجارية والإفلاس.

إكرام عزوز فنانة مشهورة ستلعب دور البطولة كما ستحضر العديد من أكبر الأسماء الفنية التونسية.

الآن لقد تعرفنا على مسلسلات رمضان 2023 تونس التي سوف يتم إذاعتها خلال شهر رمضان المبارك وهذا خلال الأسبوع القادم وهو أول أيام رمضان الذي يتم فيه مشاهدة جميع المسلسلات التي يبحث عنها الجميع لذلك اليوم يمكنك أن تتعرف على تفاصيل جميع تلك المسلسلات وجميع الممثلين اللذين أدوا ادورا هذا المسلسل.