هل التمارين الصباحية مفيدة لخسارة الوزن.. تابع التفاصيل، يُعتبر البحث عن الوقت المثالي لممارسة التمارين الرياضية جزءًا مهمًا من رحلة خسارة الوزن والحفاظ على الصحة الجسدية. ومن بين الأسئلة المتكررة: هل التمارين الصباحية فعّالة حقًا في فقدان الوزن؟

بدايةً، يعتبر الصباح وقتًا ممتازًا لممارسة التمارين الرياضية نظرًا للعديد من الفوائد المحتملة. تشمل هذه الفوائد زيادة معدل الأيض لديك خلال اليوم، وتعزيز النشاط البدني والعقلي، وتحفيزك لتناول وجبة إفطار صحية بعد التمرين.

معظم الدراسات تشير إلى أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين في الصباح يميلون إلى التزام نمط حياة صحي أكثر على المدى الطويل، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن والحفاظ عليه. وبالإضافة إلى ذلك، يُظهر البحث أن ممارسة التمارين في الصباح قد تساعد في تحسين جودة النوم وتقليل مستويات الإجهاد، الأمرين اللذين قد يساهمان في إدارة الوزن بشكل أفضل.

لا تنسى أن الاستمتاع بالتمارين الرياضية في الصباح يعتمد على عوامل شخصية مثل نمط الحياة والاحتياجات الجسدية والمزاج. لذا، تحقق من جدولك واختبر ما إذا كانت التمارين الصباحية تناسبك، وابدأ رحلتك نحو فقدان الوزن والحياة الصحية.

هل التمارين الصباحية مفيدة لخسارة الوزن.. تابع التفاصيل، كشفت دراسة جديدة أن وقت ممارسة التمارين الرياضية قد يؤثر على فقدان الوزن، منذ سنوات، دار النقاش حول أفضل وقت في اليوم لممارسة التمارين الرياضية، وكانت الأبحاث والدراسات تعطي نتائج متضاربة.

هل التمارين الصباحية مفيدة لخسارة الوزن؟

وفقًا لتقرير شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، اعتمدت الدراسة الجديدة على نتائج مسح وطني سابق، الذي شمل أكثر من 5000 شخص بين عامي 2003 و2006.

لاحظ الباحثون وجود "ارتباط قوي" بين ممارسة التمارين الرياضية وانخفاض معدل السمنة لدى المشاركين الذين كانوا يمارسون التمارين في الصباح.

ووجدت الدراسة أن لدى أولئك الذين يمارسون التمارين في الصباح "مؤشرًا أدنى لكتلة الجسم" أيضًا.

كانت "المجموعة التي تمارس التمارين في الصباح" تشمل نسبة أكبر من النساء مقارنة بالرجال.

كانت الأشخاص في المجموعات التي مارسوا التمارين في الصباح يستهلكون سعرات حرارية أقل.

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