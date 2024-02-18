فيلم جوكر Joker 2 مترجم كامل بجودة عالية تحميل وتنزيل من موقع egybest، تناولت التقارير الأجنبية العديد من التفاصيل الجديدة حول الجزء الجديد من فيلم الجوكر، الذي يقوده النجم البارز خواكين فينيكس، الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره السابق في الفيلم الأصلي.

يعتبر فيلم الجوكر واحدًا من أكثر الأعمال السينمائية شهرة ونجاحًا، حيث حطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر العالمي، وتعود الشخصية إلى السينما من جديد بعد نجاحها الباهر منذ خمس سنوات، حيث من المقرر طرح الجزء الثاني من الفيلم في دور العرض في 4 أكتوبر 2024، تابعونا لمعرفة جميع التفاصيل المثيرة حول هذا الإصدار الجديد.

ملخص أحداث فيلم الجوكر الجزء الأول

حقق فيلم "Joker" الجزء الأول نجاحًا هائلًا في شباك التذاكر حول العالم، حيث جنى إيرادات تقدر بمليار دولار أمريكي، متفوقًا بذلك على ميزانيته التي بلغت نحو 62.5 مليون دولار. ولم يكتف الفيلم بالنجاح المادي فقط، بل نال أيضًا اعترافًا فنيًا واسعًا، حيث تم ترشيحه لـ 11 جائزة أوسكار وفاز بجائزتين.

تدور أحداث الجزء الأول من "Joker" حول شخصية آرثر فيلكس، المهرج البسيط الذي يسعى لأن يكون من أبرز نجوم الكوميديا في العالم، بينما يعاني من اضطرابات عقلية ونفسية.

تعرض الشخصية الرئيسية في فيلم "Joker" لعديد من مظاهر الاضطهاد والظلم والقهر التي تدفعه نحو تجلي أسوأ صفاته الإنسانية، فتتغير حياته تمامًا، ويصبح شخصًا مختلفًا تمامًا عما كان عليه. ينجرف آرثر فيلكس إلى عالم الجريمة والفوضى، ويتبنى العنف والتمرد كوسيلة للتعبير عن غضبه من المجتمع ومظاهر الظلم التي يتعرض لها.

يتناول الفيلم رحلة تحوله من شخصية مريضة عقليًا إلى واحدة من أبرز الشخصيات الشريرة والعنيفة في قصص باتمان، يسلط الضوء على العديد من العوامل التي تسهم في تشكيل شخصية الجوكر، بما في ذلك الإساءة الجسدية والنفسية، وسوء التغذية، والإهمال العاطفي، والتي جميعها تلعب دورًا حاسمًا في تكوين شخصيته المعقدة والمظلمة.

ملخص احداث فيلم جوكر Joker 2 وموعد عرضه في السينمات

تدور أحداث فيلم Joker 2 حول شخصية آرثر فليكس الجوكر عالم دي سي، حيث يستكمل الجزء الثاني من الفيلم قصة joker وصراعه الأزلي مع Bateman، وبالإضافة إلى سرد علاقة الجوكر ببعض الشخصيات المختلفة الأخرى مثل، شخصية هارلي كوين في الفيلم، أحداث الفيلم مشوقة للغاية، ومن المتوقع زيادة عدد المشاهدين في السينما الأجنبية والعربية، وتحقيق معدل كبير في شباك التذاكر