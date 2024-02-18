تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11.

هيئة الأرصاد الجوية
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