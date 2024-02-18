اليوم.. مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع لتحديد مواعيد بدء اللجان المتخصصة

الفجر السياسي
الحوار الوطني - أرشيفية
الحوار الوطني - أرشيفية

 

 

 

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اجتماعا له، اليوم الأحد، لمناقشة ترتيبات المرحلة الثانية للحوار، وذلك بعد دعوة الرئيس لاستكماله، وتحديد مواعيد بدء اللجان المتخصصة.

 

مجلس أمناء الحوار الوطني

 

وفي وقت سابق كان قد أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يركز الحوار في مرحلته الثانية على تناول أعمق وأشمل فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتي سيكون لها أولوية كبيرة في الفترة الأولى من الجلسات، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة للتعامل مع التحديات الحالية، على أن يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية.

 

وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني اهتمام وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الحوار الوطني وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية نظرًا للحيوية التي حققها في مرحلته الأولى.

 

وقرر مجلس الأمناء، أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.

 

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، مثمنًا تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، الوزراء، بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بها.

 

 

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