وزير خارجية عُمان يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة بي أم دبليو الألمانية في ميونخ للأمن

التقى وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدى، اليوم، مع الرئيس التنفيذي لشركة بي أم دبليو الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة، أوليفر زيبس، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

تم خلال اللقاء التباحث حول فرص الشراكة والتعاون في قطاع النقل ونقل المعرفة التصنيعية والتكنولوجية وسبل تطوير البنية الأساسية الذكية.

وأعرب الوزير بدر البوسعيدي عن تقديره للعلاقات الودية والمتينة بين سلطنة عمان و‎ألمانيا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب أوليفر زيبس عن اهتمام شركة بي إم دبليو بتوسيع وجودها العالمي وتعزيز التعاون مع الشركات والحكومات الرائدة في قطاع السيارات والقطاع اللوجستي بشكل عام. وأعرب عن استعداد الشركة لاستكشاف الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان، وتقديم خبراتها وتكنولوجياتها المتقدمة في مجال السيارات الفاخرة والمستدامة.

يأتي هذا الاجتماع في سياق جهود سلطنة عمان لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العالمية وتنمية القطاع الصناعي.

حضر اللقاء السفيرة ميثاء بنت سيف المحروقية سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.