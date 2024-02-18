مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة وموعد العرض الرسمي

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة وموعد العرض الرسمي، يعكف صناع مسلسل أعلى نسبة مشاهدة على الترويج للمسلسل الذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة سلمى أبو ضيف وتشاركها الفنانة ليلى زاهر.

وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي قصة وأحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، حيث روجت الفنانة ليلى زاهر لشخصيتها ضمن أحداث مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”، من بطولة سلمى أبو ضيف، المقرر عرضه في الماراثون الدرامي الرمضاني 2024.

ونشرت ليلي زاهر البوستر الفردي لشخصيتها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: “إحنا إتلعب بينا والدنيا بهدلتنا جامد، إحنا ضحايا السوشيال ميديا”.

الترويج لمسلسل أعلى نسبة مشاهدة

وفي وقت سابق، كشفت منصة شاهد عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» عن البوستر التشويقي لمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن أعمال مسلسلات رمضان 2024.

وأظهر البوستر التشويقي لمسلسل أعلى نسبة مشاهدة عددا من التفاصيل المتوقع أن تدور حولها الأحداث، وعلقت قائلة: «"الشهرة على السوشيال ميديا سهلة، بس هل أي حد يقدر على تمنها؟، ده اللي هنعرفه في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة خلال رمضان 2024، حصريًا على شاهد، أقوى النجوم وأضخم الأعمال في مكان واحد رمضان معانا".

تفاصيل مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

ويعد مسلسل أعلى نسبة مشاهدة من الأعمال الدرامية القصيرة المستلهمة من أحداث حقيقية، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم، سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

قصى مسلسل أعلى نسبة مشاهدة 

وينافس مسلسل أعلى نسبة مشاهدة المقرر عرضه ضمن أعمال دراما رمضان 2024 عدد كبير من الأعمال الدرامية، أبرزها، مسلسل الكبير أوي 2، مسلسل الحشاشين، مسلسل المداح 4، مسلسل صيد العقارب، مسلسل إمبراطورية ميم، مسلسل بيت الرفاعي، مسلسل العتاولة، مسلسل حق عرب، محارب، مسلسل خالد نور ووالده نور خالد، مسلسل مسار إجباري، مسلسل نعمة الأفوكاتو، وكامل العدد 2.

إذ تبيّن أنّ العمل سيناقش نتائج تعلُّق الفتيات بعالم "السوشيال ميديا"، وبخاصةٍ "التيك توك"، إذ تظهر الأولى بشخصية فتاة تدعى "شيماء" من عائلة بسيطة، إلّا أنّها مولعة بتطبيقات مواقع التواصل، ما يُعرّضها إلى الابتزاز ووقوعها في العديد من المشكلات. ويهدف المسلسل إلى تنبيه الفتيات من خطورة الانغماس مع الآخرين عبر هذه المواقع، فقد تكون نتائج ذلك مدمّرة لحياتهنّ.

أبطال مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

المسلسل يشارك في بطولته كلّ من سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

مسلسلات رمضان موعد مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2024 قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان مواعيد مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 موعد عرض مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان الخليجية مسلسلات رمضان السورية مسلسلات رمضان السعودية مسلسلات رمضان المصرية دراما رمضان اخبار مسلسلات رمضان 2024 مسلسلا رمضان الكوميدية مسلسلات رمضان المصرية 2024 مسلسلات رمضان الوطنية مسلسلات رمضان الوطنية 2024 دراما رمضان الكوميدية قنوات عرض مسلسلات رمضان المصرية قنوات عرض مسلسلات رمضان الخليجية قنوات عرض مسلسلات رمضان السعودية قنوات عرض مسلسلات رمضان السورية قنوات عرض مسلسلات رمضان الكويتية قنوات عرض مسلسلات رمضان الإماراتية مسلسلا رمضان السعودية مسلسلات رمضان الكويت مسلسلات رمضان سوريا مسلسلات رمضان مصر 2024 رمضان البحرين قنوات عرض مسلسلات رمضان 2024 قصة مسلسل رمضان 2024 قصة مسلسل رمضان شهر رمضان 2024 شهر رمضان شهر رمضان 1445 مسلسلات رمضان السعودية 1445 تفاصيل مسلسل أعلي نسبة مشاهدة قصة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة كل ما تريد معرفته عن مسلسل أعلي نسبة مشاهدة
Elfagr.org

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل بابا جه وموعد العرض الرسمي

الأكثر قراءة

(0-0) كواليس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2024

"من الدقيقة 1 إلى الدقيقة 90 + 6".. تفاصيل مباراة الأهلي وبلوزداد ثانية بثانية

عاجل| مصدر مصري رفيع المستوى: مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم 17-02-2024 في الدوري الإنجليزي

ظهرت رسميا هــنــا.. نتائج السادس التمهيدي 2024 "تحميل PDF" في العراق (ظهرت حالا اعرف نتيجتك)

لم يفي بوعوده.. نجم ريال مدريد يفكر في الرحيل بسبب أنشيلوتي

حصريا العراق Elfagr.org.. مباشـر نتائج السادس التمهيدي "ميسان - بابل - البصرة" صور وPDF جميع المحافظات (موقع نتائجنا)

الأهلي يتعادل سلبيًا أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا