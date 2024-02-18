مسلسلات رمضان 2024 Watch It.. قصة وأحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة وموعد العرض الرسمي، يعكف صناع مسلسل أعلى نسبة مشاهدة على الترويج للمسلسل الذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة سلمى أبو ضيف وتشاركها الفنانة ليلى زاهر.

وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي قصة وأحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، حيث روجت الفنانة ليلى زاهر لشخصيتها ضمن أحداث مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”، من بطولة سلمى أبو ضيف، المقرر عرضه في الماراثون الدرامي الرمضاني 2024.

ونشرت ليلي زاهر البوستر الفردي لشخصيتها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: “إحنا إتلعب بينا والدنيا بهدلتنا جامد، إحنا ضحايا السوشيال ميديا”.

الترويج لمسلسل أعلى نسبة مشاهدة

وفي وقت سابق، كشفت منصة شاهد عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» عن البوستر التشويقي لمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن أعمال مسلسلات رمضان 2024.

وأظهر البوستر التشويقي لمسلسل أعلى نسبة مشاهدة عددا من التفاصيل المتوقع أن تدور حولها الأحداث، وعلقت قائلة: «"الشهرة على السوشيال ميديا سهلة، بس هل أي حد يقدر على تمنها؟، ده اللي هنعرفه في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة خلال رمضان 2024، حصريًا على شاهد، أقوى النجوم وأضخم الأعمال في مكان واحد رمضان معانا".

تفاصيل مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

ويعد مسلسل أعلى نسبة مشاهدة من الأعمال الدرامية القصيرة المستلهمة من أحداث حقيقية، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم، سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

قصى مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

وينافس مسلسل أعلى نسبة مشاهدة المقرر عرضه ضمن أعمال دراما رمضان 2024 عدد كبير من الأعمال الدرامية، أبرزها، مسلسل الكبير أوي 2، مسلسل الحشاشين، مسلسل المداح 4، مسلسل صيد العقارب، مسلسل إمبراطورية ميم، مسلسل بيت الرفاعي، مسلسل العتاولة، مسلسل حق عرب، محارب، مسلسل خالد نور ووالده نور خالد، مسلسل مسار إجباري، مسلسل نعمة الأفوكاتو، وكامل العدد 2.

إذ تبيّن أنّ العمل سيناقش نتائج تعلُّق الفتيات بعالم "السوشيال ميديا"، وبخاصةٍ "التيك توك"، إذ تظهر الأولى بشخصية فتاة تدعى "شيماء" من عائلة بسيطة، إلّا أنّها مولعة بتطبيقات مواقع التواصل، ما يُعرّضها إلى الابتزاز ووقوعها في العديد من المشكلات. ويهدف المسلسل إلى تنبيه الفتيات من خطورة الانغماس مع الآخرين عبر هذه المواقع، فقد تكون نتائج ذلك مدمّرة لحياتهنّ.

أبطال مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

المسلسل يشارك في بطولته كلّ من سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.